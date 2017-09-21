Прохожие в Астане помогли автоугонщику

В Астане мужчина угнал автомобиль и совершил ДТП. Перед этим он успел воспользоваться помощью ничего не подозревающих пассажиров, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.





В июне 2017 года Мусаев (фамилии изменены, - ред) находясь на одной из улиц столицы, увидел припаркованный неподалеку Кia Topic, принадлежащей одной из организаций.





"Мужчина не ставя в известность находящегося рядом с ним Рустамова о своих преступных намерениях, с целью неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, просунув руку через приоткрытое окно с пассажирской стороны, открыл дверь и попросил его сесть за руль, мотивируя тем, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Введенный в заблуждение Рустамов сел за руль автомашины и попытался завести автомашину путем присоединения проводов, но не смог", - говорится в сообщении суда.





В салоне автомашины мужчины распили спиртное, а затем попросили прохожих подтолкнуть авто. На угнанной иномарки они совершили столкновение и скрылись с места совершения преступления.





Приговором районного суда №2 Сарыаркинского района г.Астана Мусаев признан виновным и судом ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.



