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Прохожие в Астане помогли автоугонщику

21 сентября 2017, 09:24

Обычная просьба "подтолкнуть машину" не вызвала подозрений у прохожих.

В Астане мужчина угнал автомобиль и совершил ДТП. Перед этим он успел воспользоваться помощью ничего не подозревающих пассажиров, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

В июне 2017 года Мусаев (фамилии изменены, - ред) находясь на одной из улиц столицы, увидел припаркованный неподалеку Кia Topic, принадлежащей одной из организаций.

"Мужчина не ставя в известность находящегося рядом с ним Рустамова о своих преступных намерениях, с целью неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, просунув руку через приоткрытое окно с пассажирской стороны, открыл дверь и попросил его сесть за руль, мотивируя тем, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Введенный в заблуждение Рустамов сел за руль автомашины и попытался завести автомашину путем присоединения проводов, но не смог", - говорится в сообщении суда.

В салоне автомашины мужчины распили спиртное, а затем попросили прохожих подтолкнуть авто. На угнанной иномарки они совершили столкновение и скрылись с места совершения преступления.

Приговором районного суда №2 Сарыаркинского района г.Астана Мусаев признан виновным и судом ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: autonews.ua.

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