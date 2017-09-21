Назарбаев обратился к участникам V форума машиностроителей РК

Государство оказывает машиностроительной отрасли всемерную поддержку и создает все необходимые условия для стратегических инвесторов и введения масштабных инноваций.

В Астане проходит V форум машиностроителей РК. Поздравительное обращение к открытию форума от Президента страны к участникам встречи зачитал первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Уважаемые участники форума, поздравляю вас с открытием V форума машиностроителей Казахстана. За прошедшие годы форум утвердил себя в качестве эффективной диалоговой платформы, где осуществляется продуктивный обмен мнениями по актуальным вопросам и перспективам развития машиностроительной отрасли», - процитировал А.Мамин.





Как подчеркнул Глава государства, создание мощного, высокопродуктивного машиностроения является одним из приоритетных направлений развития страны.





По его словам, государство оказывает отрасли всемерную поддержку и создает все необходимые условия для стратегических инвесторов и введения масштабных инноваций.





«Сегодня, наряду с отечественными компаниями, в Казахстане успешно развивают свою деятельность лидеры мирового рынка. Доля машиностроения в общем объеме обрабатывающей промышленности составляет порядка 10%. В рамках Карты индустриализации запущено более 100 проектов. Появились новые, уникальные, высокотехнологические продукты, ранее никогда не выпускавшиеся у нас в стране», - отметил Н. Назарбаев.





В заключение он выразил уверенность, что комплексная модернизация машиностроительной отрасли, ее системное продвижение на международном уровне будет способствовать повышению глобальной конкурентоспособности и вхождению в 30-ку ведущих государств мира.





Ксения Давыдова, Астана.



