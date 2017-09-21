В ЦИК РК рассказали о предстоящих выборах депутатов маслихата в Казахстане

В Казахстане 29 октября 2017 года в 105 избирательных округах 15 регионов республики пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральную избирательную комиссию РК.

Согласно представленной информации, будут избраны 22 депутата областных, 19 депутатов городских и 64 депутата районных маслихатов.

На данный момент выдвинуто 185 человек, из них 26 - политическими партиями и 159 - в порядке самовыдвижения.

В частности, по Актюбинской области были зарегистрированы 19 кандидатов, по Алматинской области - 8, по Атырауской области - 5, по Восточно-Казахстанской области - 15, по Жамбылской области - 3, по Западно-Казахстанской области - 18. По Карагандинской области были выдвинуты 25 кандидатов, по Костанайской области - 25, по Кызылординской области - 12, по Мангистауской области - 11, по Павлодарской области - 10, по Северо-Казахстанской области - 8, по Южно-Казахстанской области - 7 и по городу Алматы - 17 выдвинутых кандидатов.

Из выдвинувшихся кандидатов 41 баллотируются в областные маслихаты, 32 - в городские и еще 122 - в районные маслихаты.