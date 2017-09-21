Назарбаев поручил перевести Алматы на газ

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время совещания по вопросам развития Алматы поручил главе города Байбеку перевести ТЭЦ-2 на газ, передает Zakon.kz.

- За последние годы индекс загрязнения атмосферы города снизился на 20%. Данную работу необходимо продолжить. Поручаю акиму совместно с «Самрук-Казына» принять меры по переводу до 2020 года ТЭЦ-2 на газ и завершению газификации частного сектора.

Кроме того, глава государства считает, что нужно уделять больше внимания вопросу экологии города.

- В городе необходимо наладить системную работу и контроль по зеленым насаждениям. Только за прошлый год вырублено пять тысяч деревьев. Нужно ужесточить контроль в этой сфере, повысить норму компенсационной посадки, обеспечить уход за зелеными насаждениями, - заключил глава государства.