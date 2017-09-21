Президент распорядился решить вопрос с пробками в Алматы

В ходе совещания по вопросам развития Алматы президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил акиму города решить вопрос с дорогами, которые перегружены автотранспортом, передает Zakon.kz.

- За последние пять лет в ее развитие из бюджета вложено более 430 миллиардов тенге. Построено 30 развязок, введено 330 километров инженерных сетей, последовательно развивается метро. Модернизирована треть исторического центра Алматы. Это радует горожан, развивает экономику, привлекает туристов.

- Вместе с тем, здесь еще остается много нерешенных вопросов. Прежде всего, это транспортная загруженность города - ежедневно курсирует 700 тысяч автомобилей. Данную проблему необходимо решать путем внедрения элементов «умной» транспортной системы на базе смарт-технологий. Это поможет выстроить эффективную систему транспорта, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной, - сказал президент Казахстана.

Учитывая рост населения города и постоянное расширение его территории, Нурсултан Назарбаев поднял вопрос целесообразности восстановления института, отвечавшего за разработку генерального плана города.

- За 10 лет город вырос более чем в два раза, созданы два новых района - Алатауский и Наурызбайский. Однако Генплан с 2004 года не менялся. Институт, отвечающий за разработку генплана, был упразднен в 2008 году. Если есть в этом острая необходимость, нужно воссоздать такой институт снова, - сказал глава государства.