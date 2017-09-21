В «Астана Опера» начинается музыкальная осень

В программу концерта включили интересные арии и яркие дуэты из опер, вокальные сочинения, инструментальные и поэтические произведения элегического характера.

В период межсезонья театр «Астана Опера» продолжает свою работу. Осенняя пора созвучна музыкальному жанру – элегии. Так, 24 сентября на сцене Камерного зала пройдет яркий концерт «Осенняя элегия» из цикла «Музыкальный салон Bel Canto».





Этим вечером перед слушателями предстанут талантливые артисты: Заслуженный деятель Казахстана, звучный баритон Талгат Мусабаев, молодой тенор Нарул Тойкенов, Заслуженная артистка Казахстана, блистательная скрипачка Макпал Бекмагамбетова, лауреат международных конкурсов, виолончелист Аскар Муканов. Партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов, обладательница специального приза лучшего концертмейстера в недавно прошедшем IX международном конкурсе Б. Тулегеновой - Раушан Бескембирова.













В программу концерта включили интересные арии и яркие дуэты из опер, вокальные сочинения, инструментальные и поэтические произведения элегического характера.





- Если весна – пора любви, то осень - пора размышлений. На этом концерте мы будем размышлять о многом, вспомним ушедшее лето, погрустим о нем, помечтаем о прекрасном будущем. И такое элегическое настроение нам помогут создать произведения композиторов-классиков: П. Чайковского и С. Рахманинова. Сложные для исполнения, но легкие для восприятия сочинения представят инструменталисты. Мы обратились к жанру элегии не случайно, ведь это камерное музыкальное произведение печального характера, окрашенное светлой грустью. Ее можно назвать инструментальной пьесой, свое развитие элегия получила преимущественно на рубеже XIX—XX веков в творчестве Эдварда Грига, Сергея Рахманинова, Василия Калинникова и других, - поделилась автор концерта Раушан Бескембирова.





Знаменитый дуэт прощания Евгения Онегина и Ленского представят мастер исполнения камерной музыки Талгат Мусабаев и тонко чувствующий жанр элегии Нарул Тойкенов. Солист отметил, что, выходя на сцену с лирическими произведениями, очень важно правильно передать трактовку автора, проникнуться чувствами героя, чтобы затронуть струны души слушателей.





Впервые в Камерном зале прозвучит редко исполняемая ария Ланчотто из оперы «Франческо да Римини» в интерпретации ведущего солиста «Астана Опера» Талгата Мусабаева. Кроме прочего, в программу вошли «Вокализ», «Восточный танец» С. Рахманинова, а также шедевры инструментальной музыки. Так, переложение для виолончели прозвучит в исполнении А. Муканова, пьесы для скрипки и фортепиано П. Чайковского оп.42 «Размышление», «Скерцо», «Мелодия» представят Макпал Бекмагамбетова и Раушан Бескембирова.





Ведущая концерта - мәдениет қайраткері Маржан Жакенова.





Начало концерта в 18.00.