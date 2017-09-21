Жена президента США стала объектом насмешек пользователей соцсетей из-за наряда

Одни пользователи соцсетей предположили, что Меланья в стремлении во всем походить на мужа набрала лишний вес и наложила макияж оранжевого оттенка.

Супруга президента США Меланья Трамп стала объектом насмешек пользователей социальных сетей за выбор наряда, в котором она выступила в среду в постоянном представительстве США при ООН в Нью— Йорке. Речь Меланьи перед женами лидеров стран — участниц 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была посвящена защите детей и подростков от оскорблений и запугивания , пишет , пишет rambler.ru





Супруга Трампа выбрала для мероприятия ярко-розовое платье свободного покроя от испанского дома моделей Delpozo. Одни пользователи соцсетей предположили, что Меланья в стремлении во всем походить на мужа набрала лишний вес и наложила макияж оранжевого оттенка. Другие сравнили платье с домашним халатом, в котором их бабушки убирались в квартире. Третьи назвали наряд накидкой, которой пользуются клиентки салонов красоты во время процедур.





"Когда мы, родители, заботящиеся о детях, собираемся вместе, не имеет значения, где они [дети] живут, в наших семьях, в доме напротив, в другой стране или по всему миру. Мы берем на себя ответственность за следующее поколение с тем, чтобы оно, когда его время наступит, было готовым подхватить факел лидера мира завтрашнего дня", — отметила Меланья.





"Ни один ребенок не должен испытывать голод, преследования, страх, запугивания, террор, нападки, изоляцию, от которых нельзя спастись", — добавила она.





Примечательно, что первая леди провозгласила своей главной задачей в этом статусе оказание помощи детям и женщинам, в том числе защиту несовершеннолетних от оскорблений и запугивания в социальных сетях. Свои планы на этот счет она озвучила в июле прошлого года на национальном съезде Республиканской партии в Кливленде (штат Огайо).





47-летняя Меланья является супругой Дональда Трампа с 2005 года. Она уроженка Словении, в девичестве носила фамилию Кнаусс, с 16 лет занималась модельным бизнесом. В Университете Словении получила специальность дизайнера, с 1996 года живет в Нью-Йорке. Активно занимается благотворительностью, в 2005 году стала послом доброй воли американского отделения Красного Креста.



