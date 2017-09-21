Украина пожаловалась на Казахстан в ВТО

В рамках ВТО Украина направила требование о проведении консультаций с Республикой Казахстан в связи с действием антидемпинговых мер в отношении украинских труб в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития и торговли Украины.





"Украина считает, что продолжение в 2016 году действия антидемпинговых мер в отношении импорта некоторых видов стальных труб происхождением из Украины в размере и форме, которые сейчас действуют на территории ЕАЭС, в частности Республики Казахстан, не соответствует требованиям, установленным отдельным положениям Соглашения о применении статьи 1994 года", - говорится в сообщении.





Согласно установленной процедуре, Казахстан должен в течение 10 дней направить ответ на полученную требование о проведении консультаций, подтвердив готовность вступить в консультации в рамках указанного дела. После получения согласия Казахстана будет согласована дата и место проведения консультаций.





"Украина ожидает, что сторонам удастся достичь взаимоприемлемого решения, которое будет иметь менее негативное влияние на двусторонние торгово-экономические отношения двух стран уже на этапе консультаций, не переходя к следующей стадии урегулирования спора", - подчеркнула заместитель Министра экономического развития и торговли - заявила торговый представитель Украины Наталья Никольская.





Напомним, что антидемпинговые меры в отношении импорта на территорию Евразийского экономического союза украинской трубной продукции действуют с октября 2011 года (распространено антидемпинговые меры, которые к тому времени действовали в Российской Федерации). В июне 2016 года по результатам просмотра действие антидемпинговых мер было продлено на 5 лет. Размер ставки антидемпинговой пошлины - от 18,9% до 37,8% в зависимости от вида продукции.





Объем поставок украинских труб в ЕАЭС составил: в 2014 году - 330 тыс тонн на сумму 373 млн долл., В 2015 году - 138 тыс Тонн на сумму 133 млн долл, в 2016 году - 151 тыс тонн на сумму 111 млн. долл., за 6 месяцев 2017 - 76,5 тыс тонн на сумму 63 млн долл.



