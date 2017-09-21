Как убежать от Альцгеймера

Обычно заболевание начинается после 65 лет, но у одного из тысячи может начаться намного раньше.

В международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, 21 сентября, психотерапевт Жибек Жолдасова дала рекомендации, как избежать этой болезни, сообщает Zakon.kz.





«На первом месте - регулярная физическая нагрузка. В режиме 30 минут ежедневно или 3 раза минимум посещать спортзал, бассейн, танцы, бадминтон, йогу, тайчи и т.д. Чем подвижнее вид спорта, тем лучше. Многие говорят - я дома так набегаюсь, что ничего не надо. Это миф, домашняя работа не поможет вашему позвоночнику», - написала она на своей странице в Facebook.





Ж.Жолдасова пояснила, как это действует. Мы на 70% состоим из мышц. Мышечная работа помогает расширить сосуды головного мозга и усилить поступление глюкозы в нервные клетки. Глюкоза - основной источник энергии для мозга.





Поэтому часто может тянуть на сладкое, это мозг требует. А чем больше вы ведете сидячий образ жизни, тем хуже работает мозг. Арифметический счет (без калькулятора) - на вычитание, деление, даже просто счет от 1 до 200 активизирует кровообращение головного мозга. Постоянное обучение и развитие - мозг может развиваться или деградировать, среднего состояния у него нет. Каждый новый опыт или новое знание образуют между двумя нервными клетками новую связь. Чем больше новых связей, тем продуктивнее мозг. А отсутствие новой информации и опыта будет разрушать даже старые связи между нервными клетками.





Психотерапевт также порекомендовала каждый день есть 5 овощей и фруктов. Бросить курить, употреблять алкоголь, относится к стрессам как к новому опыту.





«Избавляйтесь от лишнего веса, лечите гипертонию, диабет и все хронические заболевания. В Великобритании, например, количество больных с Альцгеймером пошло на убыль за счет пропаганды здорового образа жизни, приобщения к спорту и здоровому питанию», - отметила специалист.





Болезнь Альцгеймера - это прогрессирующее ухудшение памяти и интеллекта. Причин до сих пор не знают. Известно, что по каким-то механизмам начинает накапливаться тау-белок и бета-амилоид, которые постепенно нарушают работу нервных клеток и ведут к гибели.





Обычно заболевание начинается после 65 лет, но у одного из тысячи может начаться намного раньше. Первая пациентка, описанная врачом Алоисом Альцгеймером была в возрасте 51 года. Это приобретенное заболевание и от него никто не застрахован. Обнаружен ген предрасположенности этого заболевания, но наследственный фактор составляет всего около 15%.





Заболевание начинается исподволь. Сначала идет скрытый период, то есть первые симптомы появляются через 5-7 лет от начала процесса.





Ранних симптомов очень много, но мало кто обращает на них внимание. Часто первым снижается обоняние, пожилой человек может не чувствовать подпорченных продуктов, хранить их и употреблять, а потом жаловаться на несварение желудка. Или начинают сильно душиться парфюмом в перемешку с запахом пота. Такие люди вдруг начинают реже мыться и становятся неопрятными. На одежде чаще появляются пятна, одежда может быть мятой или долго не стиранной. Первыми симптомами может быть повышенная раздражительность, сварливость, ворчливость, конфликтность. Жившие относительно мирно люди, вдруг начинаются по мелочам ссориться с соседями и родными, выяснять отношения на работе. Подолгу, до нескольких часов, не могут включиться в обычный рабочий режим. Постепенно изменяется походка, становится шаркающей, шаткой. Пожилые люди чаще спотыкаются часто на ровном месте и даже падают.





Не очень хорошим признаком является выравнивание давления после многолетней гипертонии. Это не выздоровление от повышенного давления, а первые признаки начинающегося слабоумия, так как мозг перестает справляться со своей функцией.





На легкой стадии появляется забывчивость, что большинство родных просто списывает на старость, может нарушаться сон, снижаться настроение. Часто начало болезни провоцируется тяжелым стрессом (смерть близкого, проведение операции, тяжелое соматическое заболевание, пожар и т.д.)





В умеренной стадии нарушения памяти становятся более выраженными. Страдает память на короткие недавние события. А то, что происходило 20-30-50 лет назад, больные прекрасно помнят. И это может вводить в заблуждение, часто родственники так и говорят "он все помнит хорошо, память не страдает". А при этом бабушка уже не может готовить кушать (постепенно снижается качество приготовленного), становится пассивной, тяжело сделать уборку, одевается, как попало (разного цвета носки, например).





В выраженной стадии присоединяются нарушения поведения и настроения, 80% больных проявляет агрессию к самым близким людям. Теряются навыки самообслуживания - нужно помогать одеваться, мыться, причесываться. Постепенно человек перестает узнавать себя в зеркале и родных. Может испражняться по всему дому.





В тяжелой стадии часто пожилой человек полностью нуждается в уходе. Он не может сам поесть, сходить в туалет, постепенно теряет речь и понимание слов.





Психотерапевт также рассказала, как можно самостоятельно выявить заболевание на ранней стадии:





1.Попросите устно от 100 отнимать по 7 пять раз, и считайте ошибки.

2. Попросите прочитать в мыслях слово из 5 букв в обратную сторону, то есть с конца (лампа, земля, букет).

3. Попросите запомнить 3 слова, не связанных между собой (тарелка, букет, гараж), и попросите вспомнить после следующего задания.

4. Попросите нарисовать часы с циферблатом и цифрами, чтобы время показывало без 15 два.

5. Попросите написать любое предложение (может измениться почерк или отсутствовать логика в словосочетаниях)

6. Попросите вспомнить 3 слова, которые ранее запоминали.

7. Попросите назвать сегодняшнее число, возраст, дату рождения и место где находится. (часто могут назвать год рождения, но не могут назвать возраст)





«Если в тестах допускаются ошибки - нужно насторожиться и обследоваться. На сегодняшний день существует 2 группы лекарств, которые могут замедлить процесс прогрессирования и улучшить качество жизни пожилого человека и его семьи. Эти препараты в Казахстане есть. Чем раньше обратиться, тем дольше можно сохранить личность», - заключила Ж.Жолдасова.



