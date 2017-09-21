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Аким ВКО провел личный прием граждан

21 сентября 2017, 11:10

Баянды Кужамбетов попросил главу региона оказать содействие в присвоении Дому культуры в Кокпектинском районе имени участника войны,

На приеме главы региона побывал житель Кокпектинского района Баянды Кужамбетов. Он сообщил, что в селе Бастаушы имеется здание, которое можно отремонтировать, чтобы там смогли обучаться дети. Однако для ремонта необходимы дополнительные средства.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов выслушал просьбу бывшего акима Кокпектинского района и дал поручение руководству управления строительства и образования детально разобраться в ситуации и выделить деньги.



– К вам в район приедет комиссия, детально изучит ситуацию, если действительно будет необходимость, то мы лучше в следующем году выделим 80-100 миллионов тенге на ремонт здания, чем нецелесообразно потратим 700 миллионов на строительство новой школы, – отметил Даниал Ахметов.



Также Баянды Кужамбетов попросил главу региона оказать содействие в присвоении Дому культуры в Кокпектинском районе имени участника войны, заслуженного работника культуры Казахской ССР Ивана Федосова. Аким области поддержал эту идею и дал соответствующее поручение своему заместителю.

Фото: Пресс-служба акима ВКО



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