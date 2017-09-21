Десятки гастарбайтеров задержаны после драки у ТЦ "Москва" в столице РФ

Ранее сообщалось, что у торгового центра "Москва" могла произойти массовая драка с участием гастарбайтеров, однако сотрудникам полиции удалось пресечь попытку конфликта. Причиной драки, как рассказал РИА Новости источник, послужило то, что сотрудники охраны ТЦ побили мигранта, работавшего грузчиком в торговом центре.





В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре возле торгового центра.





"Участники конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательств", — сказал дежурный офицер, не уточнив числа задержанных. Однако источник РИА Новости в последующем рассказал, что были задержаны свыше 50 человек.



