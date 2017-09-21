Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Десятки гастарбайтеров задержаны после драки у ТЦ "Москва" в столице РФ

21 сентября 2017, 11:11

Причиной драки послужило то, что сотрудники охраны ТЦ побили мигранта, работавшего грузчиком в торговом центре.

Более пятидесяти человек задержаны полицией после конфликта у торгового центра "Москва" в столице в среду вечером, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что у торгового центра "Москва" могла произойти массовая драка с участием гастарбайтеров, однако сотрудникам полиции удалось пресечь попытку конфликта. Причиной драки, как рассказал РИА Новости источник, послужило то, что сотрудники охраны ТЦ побили мигранта, работавшего грузчиком в торговом центре.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре возле торгового центра.

"Участники конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательств", — сказал дежурный офицер, не уточнив числа задержанных. Однако источник РИА Новости в последующем рассказал, что были задержаны свыше 50 человек.

"В отделения полиции доставлены более 50 человек", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас ведется проверка по базам миграционного учета.

фото: Полуостров Новостей

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...