Десятки гастарбайтеров задержаны после драки у ТЦ "Москва" в столице РФ
21 сентября 2017, 11:11
Причиной драки послужило то, что сотрудники охраны ТЦ побили мигранта, работавшего грузчиком в торговом центре.
Более пятидесяти человек задержаны полицией после конфликта у торгового центра "Москва" в столице в среду вечером, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что у торгового центра "Москва" могла произойти массовая драка с участием гастарбайтеров, однако сотрудникам полиции удалось пресечь попытку конфликта. Причиной драки, как рассказал РИА Новости источник, послужило то, что сотрудники охраны ТЦ побили мигранта, работавшего грузчиком в торговом центре.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре возле торгового центра.
"Участники конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательств", — сказал дежурный офицер, не уточнив числа задержанных. Однако источник РИА Новости в последующем рассказал, что были задержаны свыше 50 человек.
"В отделения полиции доставлены более 50 человек", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас ведется проверка по базам миграционного учета.
фото: Полуостров Новостей
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879155-5ccf8f9e1c71c19cb32b3e249aacd59d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...