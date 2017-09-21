Акимат Алматы начинает принудительное отчуждение земель для госнужд

Акимат Алматы начинает принудительное отчуждение земельных участков и недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд. Постановление от 19 сентября № 3/240-2064 было опубликовано в газете «Вечерний Алматы».

Речь идет о земельных участках в Медеуском районе, расположенных по проспекту Рыскулова, угол Кульджинского тракта. Там будет строиться транспортная развязка.

Датой принудительного отчуждения определено 31 декабря 2017 года.

«Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан», - говорится в тексте постановления.

Земельные участки будут переданы на баланс Управления финансов Алматы, за которым будет зарегистрировано право собственности.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя акима города С.Макежанова.

В перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению попали ТОО «Magnum Cash&Carry», ТОО «Ақбастау логистик», ТОО «Caspian Food» и другие.