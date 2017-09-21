Тенге незначительно укрепился
21 сентября 2017, 11:33
Средневзвешенный курс составил 340,71 тенге.
Завершилась утренняя сессия KASE, по итогам которой курс нацвалюты по отношению к доллару составил 340,71 тенге, сообщает Zakon.kz.
Минимальная стоимость составила 339,89 тенге, максимальная - 341,7 тенге. Последняя сделка была заключена на отметке 339,89 тенге. Средневзвешенный курс утренних торгов составил 340,71 тенге. Объем торгов – 56,150 миллионов долларов. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE, было совершено 153 сделки.
По данным Kurs.kz, цена тенге за доллар колеблется в диапазоне 341 - 341,7 тенге.
Фото: Sputnik.
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