Ввод в эксплуатацию объектов образования январь-август 2017 года

В стране ввели в эксплуатацию 30 детсадов на 3,4 тысячи мест. Четверть из них пришлась на густонаселенную Южно-Казахстанскую область

За январь-август в РК ввели в эксплуатацию 30 детсадов, мини-центров и прочих дошкольных организаций. Это на 31,8% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Наибольшее количество пришлось на ЮКО (8 организаций для дошкольников против 12 в прошлом году) и Алматинскую область (6 против 3 годом ранее).

Число мест в сданных в эксплуатацию детсадах и других организациях для дошкольников составило 3,4 тысячи - на 55,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. 26% из них пришлось на ЮКО, еще 19,6% - на Алматинскую область.

По итогам прошлого года число дошкольных организаций достигало уже 9,41 тысячи - на 6,5% больше, чем годом ранее.

По словам министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, из 9,41 тысячи дошкольных организаций в начале текущего года на долю частных приходилось 2,41 тысячи (четверть). Сеть дошкольных организаций за 2016 год увеличена на 811 единиц, в том числе за счет применения механизма ГЧП открыто 7 детских садов на 1,3 тыс. мест. Количество частных дошкольных организаций увеличено в 10 раз, и более 100 млрд тенге частных инвестиций вложено в развитие системы дошкольного воспитания и обучения, сообщает портал www.primeminister.kz.

В РК создано 14 региональных центров ГЧП по сопровождению концессионных проектов. На законодательном уровне урегулирован вопрос предоставления налоговых льгот для предпринимателей при строительстве детских садов:

- не взимается корпоративный налог,

- ставка земельного налога снижена в 10 раз,

- налог на имущество исчисляется по ставке 0,1% к налоговой базе.

Прорабатывается вопрос обучения воспитателей частных детских садов за счет государственного бюджета.

По итогам августа услуги детских дошкольных учреждений обходились родителям дошколят в 783 тенге за посещение - на 6% больше, чем годом ранее.

Самые высокие цены - в Астане и Алматы (1,7 и 1,6 тысячи тенге за посещение, соответственно), самые низкие - в Таразе (518 тг).

Согласно исследованиям ЮНИСЕФ, 98% казахстанских детей физически развиваются в соответствии со своим возрастом, сообщает портал «Хабар 24» (www.24.kz). Организация дала положительную оценку достигнутым в Казахстане изменениям в сфере воспитания и обучения детей. Так, охват детей дошкольным воспитанием и обучением с 2010 года возрос вдвое, во многом - благодаря развитию ГЧП и работе частных детских садов. По этому показателю Казахстан приблизился к странам ОЭСР. Тем не менее, все еще требуется повышение качество услуг.

По данным ЮНИСЕФ, 1 доллар, вложенный в развитие ребенка в раннем детстве, экономит 7 долларов, затраченных на устранение проблем в развитии в будущем. Результаты исследований независимых экспертов учтут при разработке программ по развитию, воспитанию и обучению детей.