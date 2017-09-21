Признание Айсултана Назарбаева является грамотным политическим маневром

Недавнее публичное признание 27-летним Айсултаном Назарбаевым, вторым сыном Дариги Назарбаевой, старшей дочери президента, и, соответственно, родным внуком Нурсултана Назарбаева, в употреблении наркотиков активно обсуждается в казахстанской прессе и социальных сетях. Ведь это первый случай в республике признания на столь высоком политическом «уровне», и уже только поэтому выглядит сенсацией, пишет " пишет " Kazakhstan 2.0 ".





Издание отмечает, что в связи с этим возникает закономерный вопрос о причинах, которые вынудили (мотивировали) члена "главной" семьи страны пойти на столь шокирующий шаг. Особенно учитывая тот факт, что в силу родственных связей и, соответственно, привилегированного положения он является персоной, неприкосновенной, в том числе и для сотрудников силовых структур. Более того, Айсултан отнюдь не единственный из родственников елбасы, замеченных в употреблении наркотиков.





По предположению портала, признание Айсултана Назарбаева продиктовано не столько личными причинами, сколько политической необходимостью. Начало транзита верховной власти в Казахстане резко обострило и без того сложную ситуацию в верхушке правящей элиты, в значительной части состоящей из родственников Нурсултана Назарбаева. В этих условиях война "компроматов" практически неизбежна, а употребление наркотиков является "слабым местом" при любом раскладе.





Именно поэтому сенсационное признание второго по счету родного внука главы государства можно оценить как весьма грамотное и своевременное конвертирование серьезного "минуса" в, пусть и относительно слабый, но "плюс". Теперь одно из "слабых мест" семейного подклана Дариги Назарбаевой де-факто ликвидировано, ведь обыгрывать наркозависимость сына стало бесполезно.





Более того, если внутриэлитные оппоненты старшей дочери Нурсултана Назарбаева все-таки попытаются скомпрометировать ее фактом употребления Айсултаном наркотиков, они невольно подыграют ей, поскольку это неизбежно вызовет сочувствие со стороны многочисленных казахстанских матерей и бабушек, многие из которых сталкивались с аналогичными проблемами своих детей и внуков, а также молодежи, для которой подобная смелость Айсултана это плюс, а не минус.





"Мы же считаем признание Айсултана не только поступком, положительно характеризующим его в глазах общественности и свидетельствующим о его смелости, но и грамотным политическим маневром. Тем более что в своем рассказе о том, как он справился с наркозависимостью, внук Нурсултана Назарбаев отдал должное деду, который ежедневно тратил на него свое драгоценное время, что в условиях неэффективности официальной пропаганды большой плюс для елбасы", - говорится в публикации.



