Серьезное ДТП с участием автобуса произошло в Астане

В Астане сегодня утром произошло ДТП с участием пассажирского автобуса





Фото с места происшествия в редакцию сайта прислал очевидец. Известно, что авария произошла в районе пересечения улиц Пушкина и Абылай хана. Судя по повреждениям автотранспорта, произошло сильное столкновение автобуса и паркетника.





В результате ДТП имеются пострадавшие. На место прибыло не менее 4 машин скорой помощи.





Точная информация о количестве пострадавших и обстоятельства случившего выясняются.



