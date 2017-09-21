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Серьезное ДТП с участием автобуса произошло в Астане

21 сентября 2017, 11:55

Есть пострадавшие.

В Астане сегодня утром произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, передает Zakon.kz.

Фото с места происшествия в редакцию сайта прислал очевидец. Известно, что авария произошла в районе пересечения улиц Пушкина и Абылай хана. Судя по повреждениям автотранспорта, произошло сильное столкновение автобуса и паркетника.

В результате ДТП имеются пострадавшие. На место прибыло не менее 4 машин скорой помощи.

Точная информация о количестве пострадавших и обстоятельства случившего выясняются.



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