Серьезное ДТП с участием автобуса произошло в Астане
21 сентября 2017, 11:55
Есть пострадавшие.
В Астане сегодня утром произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, передает Zakon.kz.
Фото с места происшествия в редакцию сайта прислал очевидец. Известно, что авария произошла в районе пересечения улиц Пушкина и Абылай хана. Судя по повреждениям автотранспорта, произошло сильное столкновение автобуса и паркетника.
В результате ДТП имеются пострадавшие. На место прибыло не менее 4 машин скорой помощи.
Точная информация о количестве пострадавших и обстоятельства случившего выясняются.
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