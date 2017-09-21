Казахстан возглавил Международную ассоциацию пенсионных и социальных фондов (МАПСФ)

Сегодня, 21 сентября, в Астане в Конгресс-центре ЭКСПО Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО), объединяющая более 150 стран, совместно с Минтруда организовала Республиканский семинар на тему: «Социальные отчисления - обеспечение адекватных социальных выплат занятому населению», сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Генеральный Секретарь Международной ассоциации социального страхования Ханс-Хорст Конколевски в своем приветственном слове поздравил Казахстан с председательством в Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов:

«Казахстан в этом году заслуженно возглавил МАПСФ - нашу партнерскую организацию, объединяющую фонды соцстрахования стран СНГ.

Особо радует, что руководство Министерства труда и социальной защиты Казахстана старается учесть опыт других стран при формировании стратегии развития социальной системы. Это прогрессивный и современный подход, который нужно поддерживать, ведь соцзащита - это сложнейший механизм, требующий гибкости в современных условиях. Ясное понимание населением необходимости учета рисков меняет восприятие людей и приводит к большей ответственности. Насколько мне известно, в Казахстане сейчас активно продвигается вопрос модернизации всех сфер, включая общественное сознание. Это правильно, учитывая вызовы 21 века.

На мой взгляд, Казахстан имеет весьма высокие шансы на построение эффективной системы социальной защиты, исходя из того, что нам представили в Министерстве».

В работе Семинара приняли участие эксперты из стран-членов МАСО и МАПСФ, представители Парламента и Правительства Республики Казахстан, Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, АО «Единый накопительный пенсионный фонд», НАО «Фонд социального медицинского страхования», местных исполнительных органов, Федерации профсоюзов РК, Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», ведущие специалисты заинтересованных государственных структур стран ЕврАзЭС.

Вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о достижениях Казахстана:

«В рамках третьей модернизации идет углубление реформ социальной сферы. Мы завершили создание многоуровневой пенсионной системы, построили устойчивую систему социального страхования. Для укрепления системы соцобеспечения с 2018 года в Казахстане будет введена адресная социальная помощь нового формата, а дальнейшие планы реформ прописаны в Концепции модернизации системы социальных услуг, которую мы презентуем завтра на Форуме социальных работников.

Сегодня в рамках Семинара мы рассматриваем вопросы развития системы социального страхования с учетом безопасности условий труда, демографических и других факторов. Наша основная задача - это формирование такой модели социального страхования, при которой социальное обеспечение населения будет адекватно восполнять утраченный доход».

В рамках работы семинара были обсуждены вопросы совершенствования системы социального обеспечения с учетом соблюдения принципов страхования и социальной справедливости, реализация новых подходов в расширении охвата населения обязательным социальным страхованием и факторы взаимодействия органов государственных доходов с организациями обязательного социального и медицинского страхования, а также пенсионного обеспечения по вопросам уплаты социальных отчислений, страховых взносов и обязательных пенсионных взносов. Итоги семинара станут основой для нескольких документов, касающихся работы Минтруда на ближайшие годы.