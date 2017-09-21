Южно-Казахстанское хлопковое волокно экспортируют в Чехию и Индию

В этом году Мактааральский хлопкоочистительный завод «Мырзакент» может достигнуть рекордных показателей в переработке хлопка-волокна. Предприятию, для достижения этой цели поможет установка, купленная у американской компании «Lummus Corporation». По сравнению с другими хлопковыми фабриками в регионе производительность труда составит больше на 30%, передает Пресс-служба акима ЮКО.









Отметим, что благодаря этой установке, выход качественного волокна увеличится более чем на 30%, а расход электроэнергии уменьшится на 25-30%, а также на 30% сократятся сроки обработки хлопка. Инновационные технологии, используемые в проекте, не имеют аналогов в странах СНГ.









«Инвестиционный проект на нашем хлопковом заводе был утвержден в 2013 году в Региональном координационном совете и был внесен в карту индустриализации. Таким образом, в 2014 году мы запустили данный проект. Общая стоимость завода на сегодняшний день составляет 1 миллиард тенге. Здесь трудятся 120 человек», - отметил главный инженер завода Асылбек Жамалов.









Предприятие, запущенное в 2014 году в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития, планирует в этом году переработать 60 тыс. тонн хлопкового волокна. В сутки здесь производят порядка 40 тонн хлопка-волокна. Готовую продукцию отправляют на текстильную фабрику в Шымкенте. Излишки волокон продают в Индию и Чехию.









Таким образом, ТОО «Мырзакент» не только выращивает хлопок, но и осуществляет его переработку. Кроме того, по выгодным ценам приобретает белое золото у сборщиков хлопка в регионе, тем самым пополняя свои резервуары сырьем.









Фото: Самат Мырзалиев







