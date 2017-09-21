Исследование: В РК растут просрочки стройкомпаний по кредитам

При этом строительная отрасль - один из драйверов возобновления роста национальной экономики.

Качество портфеля кредитов, предоставленных казахстанскими банками представителям строительной отрасли, продолжает ухудшаться, особенно быстро это процесс происходит в последние отчетные 3 месяца (май-июль). За текущий год доля займов в строительстве, обслуживаемых с просрочкой платежей, выросла с 11% на начало года до нынешних 16,4%. Об этом сообщается в исследовании Об этом сообщается в исследовании Energyprom





В целом по всем кредитам, предоставленным экономике и населению, объем просроченной задолженности составляет 10,3%, при этом совокупный портфель займов также существенно ухудшился (7,5% на начало года).













Видя столь резкое ухудшение ссудного портфеля в строительстве кредиторы заморозили активное кредитование отрасли - за год (по сравнению с суммой на конец июля 2016 года) объем займов стройкомпаниям сократился на 4,6%, в то время как в целом кредитный рынок РК подрос на 0,4%.





В результате доля строительства в структуре предоставленных экономике займов составляет сейчас 7,6%, держась на минимальный уровнях за последние 5 лет.





Между тем, строительство - один из драйверов возобновления роста национальной экономики в этом году, вместе с сырьевым сектором и обрабатывающей промышленностью; и для поддержания высоких темпов роста хозяйствующим субъектам в стройотрасли потребуются дополнительные кредитные ресурсы.





За 1 полугодие 2017 года строительные компании выпустили на 5,9% больше продукции в физическом выражении, чем год назад. В целом экономика РК выросла на 4,2% за указанный период.













Традиционно, наиболее резко уровень неработающих займов изменяется в краткосрочном портфеле - только за июль текущего года он подрос до 28,2% с 18,7%. Однако, в структуре кредитов стройотрасли короткие ссуды составляют всего 18%.





Основная тема для беспокойства кредиторов - растущая просрочка по длинным кредитам в отрасли. За 7 месяцев текущего года доля неработающих кредитов в долгосрочном порфтеле выросла с 8,7% до 13,7%. На этом фоне выдача длинных кредитов стройкомпаниям была заморожена, объем портфеля таких ссуд за год сократился на 7,8% до 801,4 млрд тенге.











