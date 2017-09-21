Баулы с марихуаной на 30 млн тенге изъяли в Павлодарской области

В ходе проведения антинаркотической операции "Көкнәр" пресечена деятельность устойчивой преступной группировки, в составе трех жителей города Павлодара, у которых было изъято около 500 килограмм марихуаны и около двух килограмм гашиша, передает передает Zakon.kz





Наркотики хранились в различных схронах. Ориентировочная общая стоимость изъятого из незаконного оборота зелья составила бы более 30 млн. тенге, сообщили в пресс-службе ДВД области.





За группой длительное время велись оперативно розыскные мероприятия, которые привели к положительному результату.





"Мужчины намеревались сбыть указанные наркотические средства в регионе. В настоящее время устанавливается канал поставки наркотических средств. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК, т.е. незаконное хранение наркотических средств, с целью сбыта, в особо крупном размере", - сообщили в полиции.





Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10-ти до 15-ти лет, с конфискацией имущества.





В отношении двоих задержанных уже санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении третьего фигуранта также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



