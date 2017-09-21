Дочь президента Азербайджана на Генассамблее ООН сделала селфи во время выступления отца

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Генеральной Ассамблее ООН, рассказал о поддержке культурного разнообразия и обвинил Армению в этнических чистках. Во время его выступления камеры, снимающие происходящее в зале, запечатлели супругу и дочь Алиева.





"Один из этих военных преступников. которые совершили это ужасное преступление против человечности, это нынешний президент Армении", - продолжал в это время свое выступление Ильхам Алиев.





Стоит отметить, что все снимаемой камерой транслировалось на большой экран.

И в то время, когда Ильхам Алиев говорил о том, что Армения более 25 лет оккупирует 20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и 7 других регионов страны, об этнических чистках Армении в отношении азербайджанцев, о том, что в 1992 году Армения совершила военное преступление, убив 630 мирных жителей, среди которых было 63 ребенка, его дочь Лейла сделала селфи, изобразив то ли испуг, то ли удивление.