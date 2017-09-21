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Дочь президента Азербайджана на Генассамблее ООН сделала селфи во время выступления отца

21 сентября 2017, 12:39

Снимок был сделан в тот момент, когда Алиев рассказывал о военном преступлении Армении в отношении мирных жителей Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Генеральной Ассамблее ООН, рассказал о поддержке культурного разнообразия и обвинил Армению в этнических чистках. Во время его выступления камеры, снимающие происходящее в зале, запечатлели супругу и дочь Алиева.

И в то время, когда Ильхам Алиев говорил о том, что Армения более 25 лет оккупирует 20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и 7 других регионов страны, об этнических чистках Армении в отношении азербайджанцев, о том, что в 1992 году Армения совершила военное преступление, убив 630 мирных жителей, среди которых было 63 ребенка, его дочь Лейла сделала селфи, изобразив то ли испуг, то ли удивление.

"Один из этих военных преступников. которые совершили это ужасное преступление против человечности, это нынешний президент Армении", - продолжал в это время свое выступление Ильхам Алиев.

Стоит отметить, что все снимаемой камерой транслировалось на большой экран.


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