Как встречали Серика Ахметова. Видео
21 сентября 2017, 12:57
С родными экс-премьер обнялся, а вот с прессой общаться не стал.
Сегодня, 21 сентября, Серик Ахметов вышел на свободу. Его встречали родственники и журналисты, пишет "Новый Вестник".
С родными экс-премьер обнялся, а вот с прессой общаться не стал. Лишь коротко сказал, что с планами на ближайшее будущее он еще не определился.
"А сейчас я поеду домой!" — сказал Ахметов.
Напомним, Серика Ахметова осудили за шесть коррупционных преступлений, в том числе за получение взятки в особо крупном размере, хищении бюджетных средств в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он получил 10 лет колонии. Но после того как экс-премьер заплатил государству 2,2 миллиарда тенге компенсации, этот срок сначала сократили до восьми лет. Потом, по амнистии, ему скостили еще 1 год 7 месяцев и 11 дней. А в начале месяца и оставшуюся часть — 4 года и 26 дней заменили на ограничение свободы. В общей сложности, в колонии Серик Ахметов не провел и двух лет
Фото: кадр из видео.
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