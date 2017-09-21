Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Как встречали Серика Ахметова. Видео

21 сентября 2017, 12:57

С родными экс-премьер обнялся, а вот с прессой общаться не стал.

Сегодня, 21 сентября, Серик Ахметов вышел на свободу. Его встречали родственники и журналисты, пишет "Новый Вестник".

С родными экс-премьер обнялся, а вот с прессой общаться не стал. Лишь коротко сказал, что с планами на ближайшее будущее он еще не определился.

"А сейчас я поеду домой!" — сказал Ахметов.


Напомним, Серика Ахметова осудили за шесть коррупционных преступлений, в том числе за получение взятки в особо крупном размере, хищении бюджетных средств в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он получил 10 лет колонии. Но после того как экс-премьер заплатил государству 2,2 миллиарда тенге компенсации, этот срок сначала сократили до восьми лет. Потом, по амнистии, ему скостили еще 1 год 7 месяцев и 11 дней. А в начале месяца и оставшуюся часть — 4 года и 26 дней заменили на ограничение свободы. В общей сложности, в колонии Серик Ахметов не провел и двух лет

Фото: кадр из видео.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...