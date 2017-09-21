Николая Караченцова перевели в реанимацию
21 сентября 2017, 13:13
18 сентября Караченцов поступил в хирургическое отделение НИИ Склифосовского на плановую госпитализацию.
Состояние актера Николая Караченцова, который в понедельник был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ухудшилось, он переведен в отделение хирургической реанимации, сообщили в четверг ТАСС в справочной службе медучреждения.
"Состояние тяжелое, он переведен в хирургическую реанимацию", - сказала собеседница агентства.
«У нас плановое обследование. Когда проводятся обследования, после них папу переводят в палату реанимации, чтобы нам всем было поспокойнее, потому что там контроль за пациентами получше. Это для нашего успокоения», — в свою очередь заявил сын известного актер.
При этом Андрей Караченцов подчеркнул, что состояние актера «стабильное и хорошее», пишет РБК.
18 сентября Караченцов поступил в хирургическое отделение НИИ Склифосовского на плановую госпитализацию. На следующий день его жена Людмила Поргина заявила, что у артиста «всё в порядке».
«Мы гуляли вчера замечательно. В церковь зашли у нас в Склифе. Кровь сдали, мочу сдали, а сейчас едем рентген делать. У нас осеннее обследование», — пояснила она.
В справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского РБК тогда рассказали, что у Караченцова состояние средней тяжести. «Температура утром и вечером нормальная», — подчеркнули в медучреждении.
В феврале 2017 года Караченцова госпитализировали в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП, в которое он попал в Подмосковье. Медики диагностировали у артиста ушибы, и спустя несколько дней он был выписан из больницы.
За 12 лет до этого, в феврале 2005 года, актер также попал в ДТП, после которого пролежал в коме 26 дней. Караченцов получил тяжелую черепно-мозговую травму, ему была сделана операция на головном мозге.
фото: Максим Шеметов/ТАСС
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