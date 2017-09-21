Серийный педофил-насильник пойман в Челябинске
21 сентября 2017, 13:16
Насильником оказался ранее неоднократно судимый 53-летний мужчина.
Сотрудники полиции задержали в Челябинске мужчину, который с января этого года находился в розыске как подозреваемый в сексуальном насилии над девочками.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по региону сообщили "Интерфаксу", что задержанный подозревается в совершении нескольких нападений на детей. Все они произошли на территории Тракторозаводского района города.
В частности, днем 29 января злоумышленник изнасиловал девочку-подростка возле жилого дома на ул. Котина. Он случайно попал в объектив камеры, и это изображение было распространено с помощью СМИ.
По данным нападений были возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Насильником оказался ранее неоднократно судимый 53-летний мужчина. По решению суда он заключен под стражу.
фото: rediff.com
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