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Серийный педофил-насильник пойман в Челябинске

21 сентября 2017, 13:16

Насильником оказался ранее неоднократно судимый 53-летний мужчина.

Сотрудники полиции задержали в Челябинске мужчину, который с января этого года находился в розыске как подозреваемый в сексуальном насилии над девочками.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по региону сообщили "Интерфаксу", что задержанный подозревается в совершении нескольких нападений на детей. Все они произошли на территории Тракторозаводского района города.

В частности, днем 29 января злоумышленник изнасиловал девочку-подростка возле жилого дома на ул. Котина. Он случайно попал в объектив камеры, и это изображение было распространено с помощью СМИ.

По данным нападений были возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Насильником оказался ранее неоднократно судимый 53-летний мужчина. По решению суда он заключен под стражу.

фото: rediff.com

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