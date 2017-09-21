Серийный педофил-насильник пойман в Челябинске

Сотрудники полиции задержали в Челябинске мужчину, который с января этого года находился в розыске как подозреваемый в сексуальном насилии над девочками.





В пресс-службе ГУ МВД РФ по региону сообщили " Интерфаксу ", что задержанный подозревается в совершении нескольких нападений на детей. Все они произошли на территории Тракторозаводского района города.





В частности, днем 29 января злоумышленник изнасиловал девочку-подростка возле жилого дома на ул. Котина. Он случайно попал в объектив камеры, и это изображение было распространено с помощью СМИ.





По данным нападений были возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).





Насильником оказался ранее неоднократно судимый 53-летний мужчина. По решению суда он заключен под стражу.



