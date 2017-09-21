Полицейские Караганды раскрыли двойное убийство 33-летней давности
21 сентября 2017, 13:21
5 июля 1984 года 23-летний подозреваемый, находясь в гостях у 26-летней женщины, после совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры убил хозяйку и ее подругу.
В Караганде сотрудники полиции раскрыли двойное убийство 33-летней давности, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДВД области, в целях раскрытия преступлений прошлых лет полицейскими из старых нераскрытых уголовных дел поднимаются отпечатки пальцев и заносятся в криминалистическую базу "Папилон". И при сравнении отпечатков пальцев очередного уголовного дела, возбужденного в 1984 году по статье 88 УК КазССР (убийство), сотрудниками оперативно-криминалистического управления ДВД области установлено совпадение с отпечатками пальцев рук 56 летнего жителя Караганды. Оперативниками криминальной полиции ДВД области подозреваемый установлен и задержан.
5 июля 1984 года 23-летний подозреваемый, находясь в гостях у 26-летней женщины, после совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры убил хозяйку и ее 23-летнюю подругу. После скрылся с места преступления, а нож выбросил в неустановленном месте. Сотрудниками милиции МВД КазССР на месте были изъяты 11 следов отпечатка пальцев, 9 из которых были идентифицированы, а два так и не были установлены, кому принадлежат. С недавнего времени подозреваемый проходил по учетам ОВД, где у него были сняты отпечатки пальцев и внесены в базу. Благодаря современным технологиям полицейским удалось по отпечаткам пальцев рук изъятых с "советских времен" идентифицировать подозреваемого.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания. В связи с тем, что сроки давности не принимаются к лицам совершившим особо тяжкие преступления против личности, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 УК РК.
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков.
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