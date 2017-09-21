Серик Ахметов освобожден из колонии

Бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов освобожден из колонии в поселке Карабас Карагандинской области, где он отбывал наказание за коррупционные преступления.

В разные годы Серик Ахметов занимал посты акима Карагандинской области, министра обороны, премьер-министра Казахстана.

«21 сентября 2017 года экс-глава правительства Казахстана Серик Ахметов вышел на свободу «в связи с заменой лишения свободы на ограничение», — передает Sputnik Казахстан.

«Спасибо вам всем за внимание. Я поеду домой отдыхать», — сказал, Ахметов, выходя из колонии.

14 ноября 2014 года в отношении бывшего премьер-министра Казахстана Серика Ахметова санкционирована мера пресечения «домашний арест». С этого момента экс-глава правительства Казахстана стал фигурантом громкого уголовного дела. На скамье подсудимых вместе с Ахметовым тогда оказались 21 человек, в числе которых государственные служащие разного уровня и бизнесмены Карагандинской области, обвиняемые в ряде коррупционных преступлений.

В июле 2015 года началось судебное разбирательство по названному журналистами «делу Ахметова».

10 декабря 2015 года бывший премьер-министр Казахстана приговорен к 10 годам колонии общего режима по статьям «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». Отбывал наказание бывший глава правительства в колонии АК 159-18 поселка Карабас Карагандинской области

В марте 2016 года после рассмотрения апелляционной жалобы в суде Карагандинской области, суд сократил срок отбывания наказания Серику Ахметову до 8 лет колонии.

Ущерб государству установленный судом и составивший 2,5 миллиарда тенге, Серик Ахметов возместил полностью.

За время отбывания наказания в колонии все фигуранты «дела Ахметова», также осужденные к разным срокам заключения, вышли на свободу. В их числе бывший аким Карагандинской области Бауржан Абдишев и экс-аким Караганды Мейрам Смагулов.

11 января 2017 года из мест лишения свободы от Серика Ахметова в систему уголовно-исправительной системы поступило ходатайство о сокращении срока неотбытой части наказания по амнистии, объявленной к 25-летию Независимости Казахстана.

«Абайский районный суд под председательством судьи Гульнары Михановой удовлетворил представление, осужденному Серику Ахметову неотбытая часть наказания сокращена на одну четвертую часть, то есть на 1 год 7 месяцев и 11 дней со дня введения в действие закона», — сообщили в январе 2017 года в суде.