Жительница Кокшетау перечислила 15 миллионов тенге мошенникам при сделке в WhatsApp
21 сентября 2017, 13:59
В настоящее время полицейские устанавливают подозреваемого.
Жительница Кокшетау при поиске квартиры лишилась 15 миллионов тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
Очередной факт такого мошенничества в Интернете зарегистрирован в Кокшетау 1 августа. В полицию с заявлением обратилась местная жительница, которая пояснила, что в конце июля 2017 года, неизвестные лица обманным путем завладели ее денежными средствами в сумме 15 миллионов тенге.
Как установили полицейские, потерпевшая решила приобрести квартиру в областном центре, а поиски подходящего жилья, женщина начала с популярных рекламных интернет сайтов. В ходе поисков, заявительница обнаружила две квартиры, цены на которые были ниже в два раза. Указанный в объявлении номер телефона, был отключен, но чуть позже на мессенджер WhatsApp пришло сообщение от "продавца", который сообщил, что квартиры находятся в Кокшетау, но сам он проживает в Российской Федерации, а потому приехать и показать жилье сможет только в случае полной оплаты стоимости квартир.
На такую "сделку" женщина не согласилась, на что звонивший предложил ей открыть счет в банке на имя дочери, перечислить на него денежные средства, а копию квитанции отправить ему посредством мессенджера. На такие условия потерпевшая согласилась. Продав свою 4-х комнатную квартиру, женщина перечислила вырученные деньги на счет дочери. Она отправила копию квитанции "владельцу" квартир. Спустя некоторое время, все денежные средства со счета были сняты.
В настоящее время полицейские устанавливают подозреваемого.
Вместе с тем, в полиции попросили граждан быть бдительными. При возникновении вопросов, касающихся интернет и телефонного мошенничества стоит обратиться в Управление криминальной полиции ДВД области по телефону (7162) 40-10-66.
Фото: kn.kz.
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