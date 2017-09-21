Туристу грозит полгода тюрьмы за то, что показал средний палец водителю в Дубае
21 сентября 2017, 14:11
В феврале мужчина проводил в Дубае отпуск с женой. По пути в аэропорт у него случился конфликт с водителем другого автомобиля, и Джамиль показал ему средний палец.
23-летний британский турист Джамиль Мукадам прилетел на отдых в Дубай и сразу же был арестован полицией. Выяснилось, что во время своего прошлого визита в ОАЭ Джамиль неосмотрительно показал средний палец водителю подрезавшего его автомобиля. Теперь мужчине грозит шесть месяцев тюрьмы, пишет life.ru.
Джамиль рассказал, что в феврале проводил в Дубае отпуск с женой. По пути в аэропорт у него случился конфликт с водителем другого автомобиля, и Джамиль показал ему средний палец. После этого турист спокойно сел на самолёт, улетел в Великобританию и более полугода не вспоминал об инциденте.
В сентябре Джамиль снова прилетел в Дубай с супругой, и его проблемы начались прямо на паспортном контроле.
"Раздался громкий звуковой сигнал, и через несколько секунд меня окружила полиция. Я провёл два дня в камере с 172 людьми, включая убийцу и насильника. У меня не было ни кровати, ни одеяла, ни еды".
В настоящее время мужчина находится в отеле и не может покинуть его из-за отсутствия документов. Дата судебного заседания пока не назначена, и до этого момента мужчина должен пребывать в стране за собственные деньги. По законам Объединённых Арабских Эмиратов за оскорбительный жест в адрес водителя Джамилю грозит полгода тюрьмы или большой штраф.
Фото © Jamil Ahmed Mukadam / Facebook
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