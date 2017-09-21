Украина выплатила России 1,16 млн фунтов из-за дела Януковича
21 сентября 2017, 14:21
Киев вернул россиянам часть издержек за судебные разбирательства в Лондоне.
Украинская сторона выплатила России часть судебных издержек за рассмотрение в Лондоне дела по взятому кредиту у РФ экс-президентом Виктором Януковичем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ, передает segodnya.ua.
Так, согласно заявлению российского Минфина, Украина выплатила РФ чуть более миллиона фунтов стерлингов.
"Компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя (траста) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом 3 млрд. долл., подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов (чуть болбше 1,5 млн долл.). Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной", — говорится в сообщении Минфина.
Как сообщалось, 17 января Высокий суд Англии и Уэльса начал слушания по делу о "долга Януковича". Речь идет о 3 миллиардах долларов кредита от Российской Федерации, которые украинская власть получила в декабре 2013 года.
29 марта лондонский суд отверг все аргументы Украины, однако Киеву разрешили подать апелляцию. Также суд заморозил любые действия по взысканию долга.
фото: ТАСС
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879194-f90e6a07bedb7f6c3148112fb65beb24
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...