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Украина выплатила России 1,16 млн фунтов из-за дела Януковича

21 сентября 2017, 14:21

Киев вернул россиянам часть издержек за судебные разбирательства в Лондоне.

Украинская сторона выплатила России часть судебных издержек за рассмотрение в Лондоне дела по взятому кредиту у РФ экс-президентом Виктором Януковичем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ, передает segodnya.ua.

Так, согласно заявлению российского Минфина, Украина выплатила РФ чуть более миллиона фунтов стерлингов.

"Компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя (траста) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом 3 млрд. долл., подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов (чуть болбше 1,5 млн долл.). Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной", — говорится в сообщении Минфина.

Как сообщалось, 17 января Высокий суд Англии и Уэльса начал слушания по делу о "долга Януковича". Речь идет о 3 миллиардах долларов кредита от Российской Федерации, которые украинская власть получила в декабре 2013 года.

29 марта лондонский суд отверг все аргументы Украины, однако Киеву разрешили подать апелляцию. Также суд заморозил любые действия по взысканию долга.

фото: ТАСС

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