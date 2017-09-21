Украина выплатила России 1,16 млн фунтов из-за дела Януковича

Украинская сторона выплатила России часть судебных издержек за рассмотрение в Лондоне дела по взятому кредиту у РФ экс-президентом Виктором Януковичем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ

Так, согласно заявлению российского Минфина, Украина выплатила РФ чуть более миллиона фунтов стерлингов.

"Компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя (траста) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом 3 млрд. долл., подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов (чуть болбше 1,5 млн долл.). Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной", — говорится в сообщении Минфина.





Как сообщалось, 17 января Высокий суд Англии и Уэльса начал слушания по делу о "долга Януковича". Речь идет о 3 миллиардах долларов кредита от Российской Федерации, которые украинская власть получила в декабре 2013 года.





29 марта лондонский суд отверг все аргументы Украины, однако Киеву разрешили подать апелляцию. Также суд заморозил любые действия по взысканию долга.