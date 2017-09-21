Елжан Биртанов: Наша задача охватить всех качественной медицинской помощью

На оказание услуг в рамках ОСМС заявки подали 1519 медицинских организаций, 45% из них частные.

В Алматы прошел круглый стол по вопросам внедрения обязательного медицинского страхования с участием министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, сообщает Zakon.kz





На совещании с участием бизнес-структур были обсуждены актуальные вопросы внедрения ОСМС, дерегулирования и снижения барьеров для частных организаций здравоохранения в свете поручений, данных главой государства.





«Глава государства четко сказал в отношении того, что есть вопрос самозанятого населения, которые являются экономически активными и работоспособными. Они участвуют в развитии государства, не платят налоги. Они работают, обладают неким прожиточным минимумом. Наша задача вовлечь их в систему медицинского страхования, чтобы они были застрахованы и вносили взносы. Значительная часть экономически активного населения, по сути, в экономику не вовлечена. Система медицинского страхования - это социальная сфера, направленная на оказание услуг. Наша задача охватить всех качественной медицинской помощью»,- отметил Биртанов.





По его словам, решения по переносу сроков внедрения ОСМС не принято, так как все решается на законодательном уровне.





Система здравоохранения требует тщательной подготовки этапа адаптации к меняющимся условиям. На сегодняшний день на оказание услуг в рамках ОСМС заявки подали 1519 медицинских организаций, 45% из которых являются частными.





С целью развития конкуренции среди медицинских организаций начата разработка Единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения, в соответствии с которыми монопрофильные организации будут интегрированы в многопрофильные, преобразованы товарищества и акционерные общества, после они могут быть переданы в доверительное управление или приватизацию.





Напомним, отчисления по обязательному медицинскому страхованию в Казахстане начались с 1 июля. Застрахованные лица начнут пользоваться пакетом услуг в рамках ОСМС с января 2018 года. Отчисления и взносы работодателей и индивидуальных предпринимателей в фонд на начало сентября составили около 7,2 млрд тенге. По-прежнему, ключевой проблемой внедрения системы страхования являются самозанятые.



