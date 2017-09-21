ДТП с автобусом в Астане: погиб ребенок
21 сентября 2017, 14:26
Пострадали еще три человека.
По факту дорожно-транспортного происшествия на пересечении пр. Абылайхана - ул. Пушкина управлением дознания ДВД Астаны проводится расследование, сообщили Zakon.kz в пресс-службе ДВД столицы.
Как уточнили в полиции, ДТП произошло около 10.00 часов. 47-летний водитель автомашины марки Тoyota-RAV-4, следуя по проспекту Абылай-хана в сторону улицы Пушкина, совершая маневр при повороте налево, допустил столкновение с маршрутным автобусом, который двигался со встречного направления прямо по ул.Кенесары.
"В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений в больнице скончался несовершеннолетний (2006 г.р) пассажир автомашины ««Тoyota-RAV-4». Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по статье 345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы", - сообщили в ДВД.
Также с ушибами и телесными повреждениями в медицинское учреждение были доставлены трое пассажиров автобуса. Двое из них после обследования и оказания медицинской помощи отпущены, один пассажир госпитализирован.
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