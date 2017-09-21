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Пожизненный срок грозит учительнице в США за секс с четырьмя школьниками

21 сентября 2017, 14:30

Педагог отправляла ученикам «сообщения сексуального характера», приглашая прийти к ней в квартиру.

Бывшую учительницу старших классов в американском штате Арканзас обвинили в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на New York Post.

Полицейские подозревают, что с января по апрель 2016 года 25-летняя Лорен Голайн состояла в интимных отношениях с четырьмя школьниками.

По данным издания, педагог отправляла ученикам «сообщения сексуального характера», приглашая прийти к ней в квартиру. Как выяснилось впоследствии, в один день в разное время у нее успели побывать двое старшеклассников.

Голайн созналась, что у нее был секс с четырьмя учениками. По ее словам, она была уверена, что один из учащихся старше 18 лет. При этом, как отмечает газета, женщина заявила, что «из-за сложившейся ситуации она не хотела бы потерять мужа».

Первое судебное слушание по этому делу состоится 31 октября. В случае если вина Голайн будет доказана, ей может грозить до 40 лет тюрьмы или же пожизненное заключение.

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