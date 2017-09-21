Facebook пожертвует миллион долларов для помощи Мексике
21 сентября 2017, 14:39
По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике
Facebook пожертвует 1 миллион долларов отделению мексиканского Красного Креста на помощь пострадавшей от мощного землетрясения Мексики, сообщил основатель социальной сети Марк Цукерберг.
"Facebook пожертвует 1 миллион долларов мексиканскому Красному Кресту, чтобы поддержать оказание гуманитарной помощи на местах", — написал Цукерберг на своей странице в соцсети. Он также отметил, что Facebook "сотрудничает с (Детским фондом ООН) UNICEF", чтобы за пожертвования для Мексики, поступающие в организацию посредством социальной сети, не взималась комиссия, пишет РИА Новости.
По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, которое произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.
Фото © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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