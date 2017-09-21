Эксперт: радикалы совершенствуют интернет-пропаганду

По словам эксперта, религиозные радикалы каждый раз используют более современные способы воздействия.

Борьба с радикализацией с каждым днем становится сложнее, потому что радикалы совершенствуют интернет-пропаганду, а в финансовых схемах используют криптовалюту, рассказал директор общественного фонда "Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр "Акниет" Алим Шауметов.





Выступая на конференции, директор центра "Акниет" Алим Шауметов рассказал, что на сегодняшний день, помимо точечной борьбы с радикализацией в колониях, нужно не забывать про влияние интернета и социальных сетей.





"Экстремистская интернет-пропаганда закидывает зерна радикализма в сознание молодых верующих. В социальных интернет-сетях происходит их дальнейшее созревание и взращивание. Безусловно, с каждым днем работа наша усложняется, появляется все больше препятствий. Радикалы выдвигают новые доводы для своего жамагата, в защиту своих деструктивных убеждений и разрушительных утопий", — сказал Шауметов на конференции в Астане.





По его словам, на контрпропаганду теологов они пытаются сделать попытки опровержения, публикуя новые видеоматериалы и экстремистские призывы.





"Наблюдаем постоянное совершенствование, обновление и усложнение системы аргументации радикалов. Поэтому насколько возможно стараемся работать на опережение. Буквально вчера от комитета финансового контроля министерства финансов был большой семинар совместно с ОБСЕ. Один из международных экспертов отметил, что выявлен факт на территории Индонезии – произошло финансирование с использованием криптовалюты", — добавил Шауметов.





В то же время он добавил, что это пока единичный случай. Используя такие пути финансирования, террористы обналичивают деньги через банки, часть денег идет на покупку оружия, часть — на подготовку боевиков.





Помимо этого Шауметов рассказал, что из общего числа осужденных 7-9 % составляют те, кого им не удается переубедить. Это, по его словам, в основном лидеры и активисты радикальных групп.





"Их гордость, они руководители, не позволяет им признать нашу идеологию. Идут на конфликты с нашими теологами. Мы о них сообщаем правоохранительным органам: мы не можем их переубедить. Мы бессильны перед ними. Они может, где-то в чем-то соглашаются, где-то сомнение сидит в голове. Но гордость не пускает его", — объяснил Шауметов.





В то же время он не согласился с озвученным ранее заявлением экспертов регионального представительства Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии. Они сообщили, что работа против радикализации среди осужденных в колониях страны оказалась неэффективной в Казахстане.





Также он опроверг факты, что вовлеченные в эту работу сотрудники комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) на сегодняшний день также находятся в зоне риска как люди, которые по долгу службы активно контактируют с осужденными, придерживающимися радикальных религиозных течений.





"Три года назад ситуация у нас в учреждениях была напряженная, но на сегодняшний день ДУМК большую работу проводит, такие фонды как мы, есть управление по делам религий. Благодаря этой работе ситуация стабилизировалась. Плюс еще говорили, что сотрудники КУИС попадали под такое влияние, я могу смело сказать, что нет такого факта", — заверил собеседник.





В качестве положительного примера он привел случай, который произошел год назад в одной из колоний на западе Казахстана. Тогда около 30 осужденных, с которыми теологи работали на протяжении 1,5-2 лет, инициативно обратились за помощью провести аналогичную беседу с их матерями, сестрами и женами — среди их семей были женщины, готовые поехать в "горячие точки на джихад". По словам директора центра "Акниет", им удалось собрать всех женщин, провести беседу и переубедить их.







