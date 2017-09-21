Играй, гормон! Безумные поступки, которые совершают беременные женщины
21 сентября 2017, 14:49
Эти будущие матери личным примером доказали, что на поздних сроках жизнь, оказывается, только начинается!
Резко меняющееся настроение, зашкаливающие эмоции, из ниоткуда возникающая страсть к несочетающимся вкусовым комбинациям вроде огурцов с пенопластом — вполне себе нормальная реакция женского организма на беременность. И, как оказывается, довольно безобидная по сравнению с тем, что делают некоторые женщины в ожидании ребенка. Ведь порой в голове беременной возникают идеи и планы, на которые в любом другом состоянии она вряд ли отважилась. Чего стоят полноценные марафоны накануне дня родов или лихие пируэты на пилоне, не говоря об опасных играх с холодным оружием. И это еще не полный список необъяснимых поступков, на которые тянуло наших героинь в ожидании чуда. Да еще и на самых поздних сроках. Woman.ru предупреждает: даже не пытайтесь это повторить!
Во время беременности многие женщины жалуются на постоянную усталость и вялость, особенно — в третьем триместре. Нашим героиням данные симптомы незнакомы. Эти будущие матери личным примером доказали, что на поздних сроках жизнь, оказывается, только начинается! Во время ожидания ребенка они превзошли самих себя, пустившись в весьма рисковые авантюры. Пока одним достаточно ночью в декабре отправить мужа на поиски свежей клубники, другие открывают в себе страсть к экстриму, который даже самым отчаянным мужчинам не всегда по плечу. Читайте нашу подборку из самых опасных, странных, а порой и смешных поступков, которые совершают беременные женщины.
Несколько лет назад американка Эмили Мюллер вместе со своим мужем Райаном основала компанию по спасению пчел. Пара занимается безопасным «переселением» насекомых, которые организуют себе улья в нежелательных для людей местах — в огороде или местах скопления народа. Вдохновителем бизнеса явилась Эмили, которая так любит свою работу, что не перестала выезжать «на вызовы» даже будучи глубоко беременной.
На 8-м месяце Мюллер решила, что стоит воспользоваться служебным положением и устроить, так сказать, модную фотосессию. Муж был обеими руками за и даже помог будущей маме.
Он стряхнул рой с ветки на землю, ну а Эмили положила пчелиную матку себе на живот, чтобы насекомые тут же устремились к ней и покрыли ее тело плотным слоем — от шеи до низа живота. «Пчелы — это жизнь и смерть, — пояснила Эмили. — Когда-то я перенесла 3 выкидыша, так что эти фотографии посвящены тонкой грани между живым и мертвым». Интернет-пользователи были шокированы тем, на какой риск пошли супруги ради запоминающихся кадров, ведь если бы насекомые начали жалить женщину, ребенок мог бы просто умереть от интоксикации. 20 тысяч пчел, 4 кг смертельной опасности — но Мюллеров это нисколько не смутило, ведь таким образом они еще и продвигали свое дело.
Вероника Эрнандес должна была вот-вот родить второго ребенка, когда поняла, что не мешало бы добавить в жизнь немного перца. На 9-м месяце она стала выполнять один из самых опасных трюков в мире — глотание меча. В течение двух лет до первой беременности она усиленно тренировалась, но, узнав, что ждет ребенка, эксперименты прекратила. Когда малышу было 5 месяцев, Эрнандес снова забеременела. Искоса она посматривала на родной меч целых 8 месяцев и к окончанию последнего триместра все-таки решилась…
Что же волновало будущую маму в тот момент, когда она медленно опускала холодное оружие в горло? Оказывается, рвотный рефлекс из-за токсикоза: «Очень уж дискомфортно», — жаловалась американка. А может быть, это все-таки опасно для ребенка? «Глотание меча — моя единственная возможность доказать всем и самой себе, что мое беременное тело способно еще на многое, — рассказала Вероника. — Давайте просто надеяться, что мой сын не родится с отрезанным ухом!» (забегая вперед: малыш появился на свет здоровым).
29-летней профессиональной танцовщице на пилоне Шарлотте Робертсон не сиделось на месте даже на 7-м месяце беременности. Ожидая первенца, бывшая чемпионка Великобритании по этому виду танцев не переставала не то что ездить по всему миру с обучающими семинарами, но и проводить показательные выступления на чемпионатах.
Правда, на 8-м месяце Робертсон все же отказалась от этой веселой активности — но вовсе не из-за волнения о безопасности малыша! Просто размер живота мешал выполнять ей различные трюки.
К слову, бойфренд танцовщицы, который по совместительству еще и являлся ее личным тренером по спортивной гимнастике, вовсе не против увлечения любимой. Как говорится, чем бы беременная женщина ни тешилась.
А вот 45-летняя танцовщица Сара Джоел дала своей коллеге Шарлотте фору: даже на 9-м месяце она активно танцевала на пилоне и выступала на сцене с откровенными номерами. Во время каждой из четырех беременностей американка не прекращала занятия
Бывшая артистка знаменитого шоу Cirque du Soleil рассказала журналистам, что нисколько не волновалась за безопасность будущего ребенка: «Я принимала все необходимые меры предосторожности и никогда не поднималась на высоту более полутора метров. Не вижу в танцах на пилоне ничего плохого. Для меня это — как пешая прогулка или занятия в воде»
Многодетная мама отмечает, что муж-нейрохирург никогда не был против, чтобы жена, находящаяся в интересном положении, выступала в ночных клубах. «Мне нравится танцевать беременной. Это удивительное чувство — ощущать себя абсолютно свободной, пока внутри тебя растет твой ребенок. Я считаю, что это даже сблизило меня с детьми», — говорит Сара.
В России акройога только набирает обороты, а вот на Западе уже давно пользуется бешеной популярностью — как оказалось, даже у беременных женщин. Лиззи Тумблер, например, узнав, что беременна, не увидела никаких причин, по которым стоило бы отказаться от любимого вида активности. В то время как многие врачи уверяют, что перевернутые асаны во время ожидания ребенка делать нежелательно, Лиззи продолжает экспериментировать с поддержками, скрутками и прочими замысловатыми позами, выполнять которые обычные беременные женщины опасались бы (впрочем, в нашем материале таких нет)
В этом ее поддерживает муж, с которым она и прежде занималась парной йогой. Тумблер даже не боится летать — в буквальном смысле: супруг Джош и подбросит, и подстрахует, и поймает
Сама Лиззи полностью уверена в партнере: «Главное — слушать себя, свое тело и делать то, что ему нравится. Если я буду падать, муж не даст мне удариться животом: мне абсолютно не страшно». Довольно смелое заявление для женщины, внутри которой растет человек, о безопасности которого нужно думать в первую очередь. Или мы сгущаем краски?
Некоторые женщины и на 9-м месяце могут отправить в нокаут — в буквальном смысле. В то время как у многих беременных возникают странные пищевые пристрастия вроде клубники с колбасой, у австралийки Вики Слим появилась резкая потребность… боксировать!
«Вместо того чтобы есть за двоих, я решила добавить к своей основной физической активности еще и бокс, — рассказала девушка в одном интервью. — Все, конечно, удивляются: мол, ты что, совсем сумасшедшая — боксировать, когда внутри тебя растет новая жизнь? Но мне все равно — мне так комфортно. К тому же это помогает облегчить симптомы токсикоза — проверено мной!»
Эмбер Миллер за одни выходные успела совершить два подвига: преодолела марафонскую дистанцию и… родила. Еще до беременности 27-летняя любительница бега записалась на участие в марафоне, а узнав, что ждет ребенка, не передумала. Эмбер даже на 9-м месяце все еще собиралась пробежать полную дистанцию (42 км), но на 20-м километре у американки начались схватки. К счастью, муж бежал вместе с ней. Впрочем, непонятно о чем думал мужчина, ведь супруги не прервали забег, а просто шли оставшиеся 22 км пешком!
«Мы преодолели дистанцию за 6,5 часов, — гордо сообщила новоиспеченная мама после родов. — Конечно, смешно было наблюдать за реакцией людей, которые были шокированы нахождением среди них глубоко беременной женщины. Как только я поняла, что у меня начались схватки, то решила ни за что не сходить с дистанции. Мы с мужем взяли себе перекусить с одного из пунктов питания и пошли пешком: бежать было уже невозможно, как понимаете». Всего через несколько часов после финиша Миллер родила здоровую девочку. «Похоже, на некоторое время придется забыть о существовании беговых кроссовок», — иронично заметила женщина. Давно было пора, Эмбер!
Фотографиями этой балансирующей с мечами беременной женщины в одной из соцсетей поделилась ее родная сестра, подписав кадры так: «Не могу поверить, что она способна стоять на одной ноге, держа в руках два меча! А ведь она находится на 9-м месяце». Имя родственницы девушка предпочла не разглашать, и правильно сделала: интернет-пользователи принялись возмущаться тем, что та совсем не думает о безопасности ребенка. Мало ли что: споткнется, упадет, а в руках — холодное оружие…
Нас эти снимки тоже, мягко говоря, напугали. Впрочем, нашлись и те, кто назвал эти фото произведением искусства и пожалел о том, что не додумался устроить такую фотосессию во время беременности. А что вы думаете об этих кадрах?
36-летняя Эми Розборро — мама двух очаровательных дочек, и во время обеих беременностей женщина не переставала заниматься скалолазанием! Уже 14 лет этот вид спорта остается ее главным увлечением
К слову, увлек ее муж-альпинист, который, как вы понимаете, был вовсе не против того, что его беременная жена покоряет горы. До последних недель Эми смело карабкалась по отвесным склонам.
По словам Розборро, занятие скалолазанием во время беременности — это своеобразный способ убежать от реальности и попытаться смириться с переменами, которые вскоре произойдут в жизни. Страшно? «Нисколько! Может, немного неудобно из-за большого живота», — поделилась Эми с журналистами.
Оказалось, что Эми — не единственная будущая мама, забывшая об опасности. Врачи предупредили 39-летнюю Кэрри Купер, чтобы она даже не думала о физической активности во время второй беременности, а особенно — в первом триместре, потому что существовала угроза выкидыша. Американка, всерьез увлекавшаяся скалолазанием, лишь отмахнулась от наказов медиков и продолжила заниматься любимым делом.
По ее словам, именно этот вид спорта помог ей избавиться от симптомов токсикоза, а иначе бы она точно сошла с ума — так ее тошнило по утрам. На 8-м месяце Кэрри оступилась и упала. По словам женщины, она никогда не думала, что это может случиться именно с ней
К счастью, ребенок не пострадал: «Мне понадобилось 2 дня, чтобы успокоиться. Когда я упала, то ждала, что вот-вот начнутся схватки, но все было спокойно», — рассказала Купер. Как можно было бы догадаться, через пару дней она вновь отправилась в горы
Кэтрин Вайланкур тоже состоит клубе будущих мам-скалолазок: мы даже и представить не могли, что этих женщин так много! Забеременев в возрасте 31 года, девушка и слышать не захотела о том, чтобы прервать восхождения
«Мне казалось, что взбираясь на скалы во время ожидания малыша, я будто передаю ему свою страсть к горам. Мечтаю о том, что в будущем мы будем вместе покорять вершины. Мой молодой человек полностью меня поддержал: он такой же сумасшедший, как и я!» — поделилась эмоциями Кэтрин. По словам девушки, во время процесса время будто останавливается, ничто в мире не имеет значения, кроме следующего шага: сорвешься ты или нет, зависит только от тебя
«Я стараюсь не думать много о том, что у меня в животе сейчас ребенок. Это очень сбивает, заставляет волноваться и паниковать: на отвесном склоне это может повлечь за собой непоправимые последствия». Вайланкур до последних недель не бросала скалолазание, родила сына, а сейчас вновь планирует заняться любимым делом.
Воздушная акробатика — это, конечно, красиво. Но не безопасно. А в то, что на это способна решиться беременная женщина, лично мы долго не могли поверить. Цирковая артистка Мишель Арвин и во время ожидания ребенка продолжала делать то, что у нее получается лучше всего, — исполнять различные трюки на высоте.
39-летняя американка, несмотря на уговоры коллег прервать выступления, была полна решимости уйти в декрет в самый последний момент. Тот факт, что акробаты, бывает, срываются с большой высоты, Мишель, в отличие от нас, нисколько не смущал.
Правда, после родов Арвин призналась, что пару раз чуть не упала из-за внезапного приступа тошноты. Цирк, да и только.
Ну и напоследок — самое безобидное и безопасное из нашей подборки, но не менее безумное и странное: рисунки на уже прилично округлившихся животах и идеи для костюмов на Хеллоуин. Мы постарались собрать для вас самые смешные. Например, Саймон Шаффрат известил родственников и друзей о скором прибавлении в семействе весьма необычным способом
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