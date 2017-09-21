Играй, гормон! Безумные поступки, которые совершают беременные женщины

Эмбер Миллер за одни выходные успела совершить два подвига: преодолела марафонскую дистанцию и… родила. Еще до беременности 27-летняя любительница бега записалась на участие в марафоне, а узнав, что ждет ребенка, не передумала. Эмбер даже на 9-м месяце все еще собиралась пробежать полную дистанцию (42 км), но на 20-м километре у американки начались схватки. К счастью, муж бежал вместе с ней. Впрочем, непонятно о чем думал мужчина, ведь супруги не прервали забег, а просто шли оставшиеся 22 км пешком!

«Мы преодолели дистанцию за 6,5 часов, — гордо сообщила новоиспеченная мама после родов. — Конечно, смешно было наблюдать за реакцией людей, которые были шокированы нахождением среди них глубоко беременной женщины. Как только я поняла, что у меня начались схватки, то решила ни за что не сходить с дистанции. Мы с мужем взяли себе перекусить с одного из пунктов питания и пошли пешком: бежать было уже невозможно, как понимаете». Всего через несколько часов после финиша Миллер родила здоровую девочку. «Похоже, на некоторое время придется забыть о существовании беговых кроссовок», — иронично заметила женщина. Давно было пора, Эмбер!







