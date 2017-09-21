Подпольный цех по производству обуви известных брендов выявили в Алматы
21 сентября 2017, 15:28
Изъято более 1500 пар готовой контрафактной продукции.
В Алматы пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактной спортивной обуви, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД Алматы.
В рамках акции "По борьбе с "теневой экономикой" в Алматы" сотрудниками СЭР ДГД пресечена незаконная деятельность подпольного цеха по пошиву контрафактной спортивной обуви с использованием торговых знаков "Adidas" и "Reebok", расположенного в Жетысуском районе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяты швейные станки, пошивочная контейнерная линия, готовая продукция спортивной обуви указанных брендов, а также комплектующие части (подошва, этикетки и другое). Всего изъято более 1500 пар готовой контрафактной продукции.
Установлено, что в данном подпольном цеху пошивом контрафактной обуви занималось более 40 рабочих.
Производитель данной обувь реализовывал продукцию в собственном магазине, расположенном в микрорайоне Айнабулак-1, крупных торговых рынках Алматы и других регионах страны.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 части 1 УК РК, которое, после предварительного расследования, будет направлено в судебные органы.
Фото: пресс-служба ДГД Алматы.
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