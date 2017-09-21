Более 100 крупных проектов реализовано в машиностроении РК за годы индустриализации

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на V форуме машиностроителей РК рассказал, что за годы индустриализации в отечественном машиностроении реализованы более 100 проектов на сумму 260 миллиардов тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

«За годы программы индустриализации в машиностроительной отрасли реализовано более 100 крупных проектов на сумму 260 миллиардов тенге. Машиностроители создали порядка 11 тысяч рабочих мест», - сказал он.

При этом глава ведомства указал, что в ближайшей перспективе одним из основных приоритетов министерства будет создание условий для организации производств высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Предприятиям, которые намерены добиваться успеха, вкладывать средства в техническое обновление, выпускать конкурентоспособную продукцию на глобальном рынке будет оказано всестороннее содействие. В конце прошлого года мы актуализировали программу индустриального инновационного развития. Мы сузили приоритеты и оставили только те направления, которые имеют высокую добавленную стоимость и могут определять конкурентоспособность страны в перспективе», - проинформировал министр.

По его словам, машиностроение находится в этом списке и должно влиять на изменение структуры экономики в целом.

«Поэтому правительство намерено поддерживать эту отрасль. Мы планируем принимать необходимые меры и в новом Налоговом кодексе и в Таможенном кодексе, а также мы в рамках бюджета 2018-2020 годов предполагаем значительное финансирование отрасли через поддержку экспорта, автомобилестроения, автокредитование и многие другие инструменты», - заключил Ж. Касымбек.

Ксения Давыдова