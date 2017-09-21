Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Лягушка-монстр оказалась способна пожирать динозавров

21 сентября 2017, 15:32

Относительно небольшие земноводные с шириной головы 4,5 сантиметра могут производить при укусе давление, равное 30 ньютонам

Международная группа ученых из США и Великобритании выяснили, что Beelzebufo ampinga — гигантская вымершая лягушка — была способна охотиться на небольших динозавров. К такому выводу исследователи пришли, оценив силу укуса амфибии. Статья палеонтологов опубликована в журнале Scientific Reports, кратко об открытии рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Beelzebufo ampinga, или «дьявольская лягушка», обитала на острове Мадагаскар 68 миллионов лет назад. Она относилась к семейству Ceratophryidae — группе земноводных, для которых характерны большие размеры тела, огромный рот и сильные челюсти, а также рогатые выросты на веках. Вымершая амфибия, вероятно, является самой крупной лягушкой из всех когда-либо существовавших. Ее длина достигала 41 сантиметра, а вес составлял 4,5 килограмма, пишет Lenta.ru.

Исследователи сравнили челюсти B.ampinga с другими амфибиями Ceratophryidae. Оказалось, что относительно небольшие земноводные с шириной головы 4,5 сантиметра могут производить при укусе давление, равное 30 ньютонам (около трех килограммов). У крупных современных рогатых лягушек этот показатель равен 500 ньютонам, а у дьявольской лягушки — 2200 ньютонов. Это сравнимо с силой сжатия челюстей у волков и тигров.

По словам ученых, B.ampinga охотилась на детенышей динозавров или взрослых рептилий небольших размеров, которые разделяли с амфибией одни и те же места обитания.

Фото: Scientific Reports


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...