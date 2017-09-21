Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 340,08, EURKZT_TOD = 403,80, RUBKZT_TOD = 5,8464, RUBKZT_TOM = 5,8460, USDKZT_0_001 = +9,0282 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,1756 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 340,08 тенге за доллар США при объеме торгов 77 200 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 403,80 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8464 тенге за рубль при объеме торгов 657 000 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOМ) составил 5,8460 тенге за рубль при объеме торгов 572 000 тыс. рублей;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 340,35 тенге за доллар (-1,26 тенге), суммарный объем торгов - 133 350 тыс. USD (-40 800 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,0282 % годовых при объеме торгов 112 400 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,1756% годовых при объеме торгов 313 500 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 25 банков.