Лидера «Христианского государства» отпустили после беседы

Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин отпущен на свободу после беседы по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя. Об этом в четверг, 21 сентября, « Ленте.ру » сообщил источник в МВД.





«После задержания с Калининым была проведена беседа, в ходе которой он разъяснил свое отношение к фильму "Матильда" и происходящим вокруг него событиям, после чего был отпущен. В настоящее время никаким процессуальным статусом в деле о поджоге автомобилей Александр Калинин не обладает», — сказал он.





Источник отметил, что ряд высказываний лидера «Христианского государства», опубликованных в СМИ, направлены на экспертизу, которая должна ответить, есть ли в них призывы к розни по межнациональному или религиозному признаку.





В то же время, по данным «Интерфакса», трем другим задержанным одновременно с Калининым — Юрию Калинину, Александру Баянову и Денису Манталуце — предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений»).





О задержании Александра Калинина и трех подозреваемых стало известно 20 сентября.





11 сентября автомобили Honda и Mercedes сгорели рядом с офисом адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя, создателя фильма «Матильда». Добрынин заявил, что сгоревшие автомобили принадлежали жителям ближайших домов. По данным источника «Ленты.ру», владельцем сгоревшего Mercedes являлся сам адвокат.





Фото: страница Александра Калинина во «ВКонтакте»



