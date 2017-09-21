Как выглядит англичанка, которая в 42 года стала мамой в 20-й раз

Большинство современных женщин не решаются заводить больше трех детей. Беременность — сложный для организма процесс, да и воспитывать малышей не так уж и просто. Однако жительница Великобритании Сью Редфорд не боится трудностей: на днях она стала мамой в 20-й раз.

18 сентября Сью Редфорд стала самой многодетной мамой в Великобритании — она родила сына Арчи. По словам миссис Редфорд, малыш был очень желанным и долгожданным, ведь они с мужем условились, что для полного счастья им необходимо 20 детей. Всего в семье Редфордов теперь 11 мальчиков и 9 девочек, пишет Woman.ru









Сью заявила журналистам The Sun, что больше не планирует расширять семью, и муж Ноель поддерживает ее. Впрочем, мужчина сразу предупредил супругу, что на очередную вазэктомию не согласится. Несколько лет назад он решился на процедуру. Однако потом, по просьбе жены, ему пришлось делать повторную операцию, чтобы восстановить все детородные функции.









«Я рада, что наш сын здоров. Странно осознавать, что у меня больше не будет детей. Наша дочь Хлое даже сказала мне, что верит, что мы решили остановиться на Арчи. Когда-то же это должно было закончится», — сообщила прессе Сью.









Сью и Ноель выросли в детском доме, где и познакомились. В 14 лет англичанка впервые стала мамой, но они с возлюбленным решили не отдавать малыша на усыновление и создали семью. С тех самых пор она родила еще 19 детей. Сью признается, что прекрасно помнит все важные даты, а вот Ноель иногда даже забывает дни рождения сыновей и дочерей.



