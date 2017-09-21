МНЭ РК хочет запретить вносить поправки в Налоговый Кодекс неконсолидированно
21 сентября 2017, 16:11
Все законодательные инициативы собирать в один законопроект, вносить межведомственную комиссию, обсуждать с бизнесом, одобрять, и после этого одним аккордом вносить поправки в Кодекс - Даленов.
Министерство национальной экономики предлагает принять поправки в Налоговой Кодекс не позднее 1 июля и предоставить бизнесу больше времени для изучения изменений в законодательстве. Об этом сегодня на презентации проекта рассказал первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Zakon.kz.
В проекте нового Налогового Кодекса появляется защита от многочисленных поправок в течение года. Все возникающие поправки предлагается вносить консолидированно, одним законопроектом. Это даст возможность бизнесу быть осведомленным о всех изменениях Налогового кодекса.
"На практике все мы знаем, что поправку в Налоговый Кодекс можно внести любым законопроектом на различных этапах. Эта инициатива, она есть, на практике претворяется, здесь юридически все правильно. Но с другой стороны бизнес может за ними не успевать. Поэтому предлагается все такие законодательные инициативы собирать в один консолидированный законопроект, вносить межведомственную комиссию, обсуждать с бизнесом, одобрять, и после этого одним аккордом вносить все поправки в Налоговый Кодекс. То есть через другие законопроекты этого предлагается не делать", - сказал Даленов.
Татьяна Ковалева, Астана.
Фото: Sputnik/ Болат Шайхинов.
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