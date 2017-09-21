Аким Астаны взял на личный контроль проблемные вопросы столичных дольщиков

Аким Астаны Асет Исекешев принял обращения граждан и взял проблемные вопросы дольщиков на личный контроль, передает передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.





Напомним , сегодня с утра более 100 инвесторов проблемных жилых комплексов Астаны с целью решения насущных вопросов в сфере долевого строительства обратились за помощью в столичный акимат.





Среди собравшихся были представители ряда жилых комплексов, таких как «Жастар 4»,«Шығыс», «ОралДизайнСтроиСервис», «Магистральный 3», «Есiл ЭК», «Махаббат»,«Азбука Жилья» («Садовые кварталы», «Айсанам DeLuxe», «Комфорт DeLUXE», «Жетiжол», «Гарант», «Комсомольский», «Династия»).









В работе заседания приняли участие представители всех государственных органов, прокуратуры города, Департамента внутренних дел Астаны, межведомственной комиссии, МВД и Генеральной прокуратуры, а также все заинтересованные органы в сфере долевого строительства.





По итогам встречи аким города Астаны дал ряд поручений правоохранительным уполномоченным органам решить вопросы инвесторов долевого строительства и в сжатые сроки урегулировать законодательные и правовые вопросы. Вместе с тем аким заявил, что проблемы участников долевого строительства взяты на личный контроль и будет проработан график встреч с инвесторами в разрезе жилых комплексов. Работа в этом направлении будет идти непрерывно, вплоть до полного решения, заверил аким.



