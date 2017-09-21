Жамбылская делегация приняла участие в Евразийском экономическом форуме

В прошлом году по инициативе Карима Кокрекбаева жамбылская делегация посещала провинцию Шаньси КНР.

Сегодня делегация Жамбылской области во главе с акимом области Каримом Кокрекбаевым приняла участие в Евразийском экономическом форуме, который проходит в городе Сиань (Китай). В важном экономическом мероприятии принимают участие представители стран ШОС и СНГ, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





В состав жамбылской делегации вошли заместитель акима области Маден Мусаев, аким города Тараз Рустем Даулет, ректор Таразского инновационного-гуманитарного университета Ерболат Саурыков.









В своем выступлении Карим Кокрекбаев рассказал о социально-экономическом потенциале региона и подчеркнул важность Евразийского экономического форума.





- Благодаря взаимному сотрудничеству двух стран были установлены тесные связи между городами Тараз и Сиань. С 2016 года городами-побратимами также стали Тараз и Чанцзи (Урумчи). Подписан ряд меморандумов о сотрудничестве в разных отраслях экономики, - сказал Карим Кокрекбаев.

В своем выступлении глава региона сделал акцент на развитие туристичей сферы.









- Хотелось бы обратить ваше внимание на развитие туризма, который имеет огромный потенциал и является одним из приоритетных направлений развития предпринимательства, чему способствует богатое и разнообразное культурно-историческое наследие нашего региона. Область включена в государственную программу «Возрождение исторических центров Шелкового пути, сохранение и преемственное развитие культурного наследия тюрко-язычных государств, создание инфраструктуры туризма». Через нашу область проходил участок Великого Шелкового пути (Сайрам – Тараз – Акшолак – ст.Акыртобе – Кулан –Мерке – Шу – Аспара – Кордай), на котором расположены уникальные памятники истории и культуры, - отметил глава региона.









Кроме того, было отмечено, что в 2016 году взаимная торговля Жамбылской области с Китайской Народной Республикой составила 160 млн. долларов США, в том числе экспорт – 71,3 млн. долларов США, импорт – 88,8 млн. долларов США. Удельный вес КНР в общем объеме товарооборота области составил 39,4%, в том числе в экспорте – 37,3%, в импорте – 41,2%.





За 7 месяцев текущего года взаимная торговля составила 263,6 млн.долларов США, увеличившись в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе экспорт вырос в 155,1 раз, составив 170,6 млн. долларов США, импорт – в 1,2 раза, составив 92,9 млн. долларов США.









Удельный вес КНР в общем объеме товарооборота области составил 45%, в том числе в экспорте – 43,4%, в импорте – 48,3%.





Напомним, в прошлом году по инициативе Карима Кокрекбаева жамбылская делегация посещала провинцию Шаньси КНР.





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области



