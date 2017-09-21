Отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли предлагает МНЭ РК
21 сентября 2017, 16:36
В мире такой налог отсутствует - Даленов
Отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт по углю предлагает Министерство экономики в проекте нового Налогового Кодекса. Об этом первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов сказал сегодня, презентуя проект депутатам парламента, передает корреспондент Zakon.kz.
«Учитывая мировую практику, предлагается отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт по углю. В мировой практике для горнорудной отрасли отсутствует такой налог. По сути, данный налог платили угледобывающие компании», - сказал он.
Также планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения в целях стимулирования успешной разведки.
«Для морских и глубоких нефтяных месторождений предложен более простой альтернативный налог на недропользование. Для ускорения разведки твердых полезных ископаемых вводится механизм арендных платежей. Для стимулирования переработки сырья предлагается освобождение от КПН дивидендов и прироста акций недропользователя при условии переработки более 35% добытого сырья», - продолжил он.
Он также отметил, что предоставляется возможность учесть расходы неуспешной разведки в другом добычном контракте в рамках одного юридического лица. Также будут пересмотрены подходы по определению доходов при реализации нефти и газа ниже себестоимости.
«Также предлагается снижение ставки НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на олово с 6% до 3%. Это делается для поддержания новой отрасли металлургии – оловянной промышленности. Исключается платеж по возмещению исторических затрат для новых лицензий по твердым полезным ископаемым, поскольку проектом Кодекса о недрах предлагается доступ к геологической информации сделать открытым», - добавил он.
Татьяна Ковалева, Астана
фото: Kursiv.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879226-17e85e13e1e51bdc92904d53814c7775
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...