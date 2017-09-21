Производственные предприятия в ИЗ "Онтустик" ускорят развитие региона

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев посетил индустриальную зону «Оңтүстік» и ознакомился с работой ряда крупных предприятий, передает пресс-служба акима ЮКО.





В первую очередь аким области ознакомился с продукцией завода «Еврокристалл», известного как производителя стеклянной тары. Производимую продукцию используют заводы выпускающие фармацевтические препараты, газированные напитки, соки, алкогольную и молочную продукцию. Кроме того, в широком ассортименте выпускают высококачественную стеклянную тару различных форм для пищевой промышленности и фармацевтических производств от 200 мл до 3 литров бесцветной и любой цветовой гаммы. Спрос на продукцию предприятия растет с каждым годом, поступают заказы со всех регионов Казахстана и Кыргызстана. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать 60 млн. условных бутылок, банок в год. Здесь трудятся порядка 150 человек.









Ознакомив главу региона с работой предприятия, владелец завода отметил, что на сегодня ведется работа по расширению деятельности и налаживанию производства углекислого газа. Для этого бизнесмен планирует купить специальное итальянское оборудование.









Наряду с этим, аким области посетил предприятие по производству шифера ТОО «Tectum Enjineering». Первое предприятие по производству шифера было профинансировано в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020». Стоимость проекта составляет 1,9 млрд. тенге. Завод производит продукцию по методу «Хатчек». На производстве занято 200 человек, 60% продукции направляется на внутренний рынок, а остальные 40% - в Таджикистан, Афганистан и Узбекистан. Ежегодно завод способен производить до 2,3 млн. штук шифера.









Также, в ходе визита в индустриальную зону глава региона ознакомился со строительством сталелитейного завода по выпуску стального блюма ТОО «Шымкент Темир». Общая стоимость производства, которое будет запущено в 2018 году составляет 4,2 млрд. тенге. После запуска, предприятие сможет выпускать 240 тыс. тонн продукции в год, работой будут обеспечены 150 человек.









Помимо этого, посетил ТОО «Фирма Дана», занимающееся переработкой и производством стекла для использования в строительстве. Завод способен производит 1700 кв. метров листового стекла в день. Благодаря новой технологии, стекло равномерно удерживает температуру в помещении летом, а зимой сохраняет тепло.









В завершение визита, положительно оценив работу предприятий, аким области Ж.Туймебаев отметил, что индустриальная зона «Оңтүстік» должна стать примером для городов и районов области. Кроме того, глава региона рассказал о мерах государственной поддержки, оказываемые субъектам малого и среднего бизнеса и пожелал успехов предпринимателям, внесшим значительный вклад в развитие экономики региона.









Стоит отметить, что в индустриальной зоне «Оңтүстік» реализуются 85 проектов на сумму 55,8 млрд. тенге, с созданием более 5 тыс. рабочих мест. В настоящее время реализовано 46 проектов на сумму 21,4 млрд. тенге, где создано более 3 тыс. рабочих мест.





Фото: Пресс-служба акима ЮКО



