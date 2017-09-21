Министерство нацэкономики предлагает ввести льготы по НДС для автомобилестроения
21 сентября 2017, 16:41
Если проект будет одобрен депутатами, от НДС будут освобождены импорт комплектующих (сырья и материалов), а также оборот по реализации произведенных в СИК товаров.
Министерство национальной экономики РК предлагает ввести льготы по НДС для автомобилестроения и специальных экономических зон в рамках специального инвестиционного контракта (СИК) в новом Налоговом Кодексе, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам вице-министра национальной экономики Руслана Даленова, если проект будет одобрен депутатами, от НДС будут освобождены импорт комплектующих (сырья и материалов), а также оборот по реализации произведенных в СИК товаров.
«Также передача имущества в финансовый лизинг освобождается от НДС, если передаваемое имущество приобретено без НДС и входит в перечень товаров для СИК. Продлевается льгота по КПН сумм вознаграждений от операций по лизингу», - сказал Даленов во время презентации проекта нового Налогового Кодекса в парламенте.
Татьяна Ковалева, Астана
фото: Sputnik Казахстан
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