Новый Налоговый Кодекс будет стимулировать меры оздоровления финансового сектора

В новом Налоговом Кодексе дисконт коллектора при передаче проблемных активов коллекторам будет облагаться по факту после отработки актива. Такое предложение внес сегодня в парламенте первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Такое предложение внес сегодня в парламенте первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Zakon.kz





Проект Кодекса в принципе предлагает ввести стимулирующие меры для оздоровления финансового сектора.





"Во-первых, будет обеспечен переход на новый стандарт отчетности – 39 стандарт на девятый. Естественно, провизии увеличиваются, из-за этого возникает положительная разница. Предлагается перейти на этот стандарт и уплата от прироста провизии не будет взиматься. Возникает положительная разница, так как новый стандарт направлен на формирование дополнительных провизий по неработающим кредитам", - сказал он.





А в целях стабилизации финансового рынка положительную разницу предлагается отнести на вычеты.





Помимо этого, будет исключено двоякое толкование налогообложения приобретенного имущества организации по управлению сомнительными активами.





"Сегодня банки свои "плохие" кредиты отдают в специальные компании по управлении стрессовыми активами. Но имущество залоговое они не могут отдать, потому что есть нечеткое написание, что в данном случае нужно будет заплатить налог. Это разное трактованные мы уточняем, что и кредит, и имущество, если передается в управляющую стрессовыми активами компанию, налога не возникает, пока эти активы находятся в проработке", - сказал Даленов.





По его словам, для физических лиц очень важно, что прорабатывается освобождение от подоходного налога при прощении задолженности перед банками.





"Сегодня, как известно, если банк захочет простить своему заемщику кредит то, он (банк – от авт.) должен мало того, что простить кредит, так еще должен удержать 10% с кредита и заплатить в бюджет, потому что заемщик получает условный доход. Естественно банк теряет свой кредит и еще должен за него заплатить налог. И поэтому этого не происходит. Предлагается на период в три года дать возможность банкам списывать населению кредиты, и при этом не платить подоходный налог за заемщика", - заключил вице-министр.





Татьяна Ковалева, Астана.



