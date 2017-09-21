Несмотря на дальность региона от Астаны за период проведения ЭКСПО-2017 от области посетили 80 040 человек (по плану – 65 тыс.чел.)

Сегодня аким Мангистауской области Ералы Тугжанов выступил на площадке Службы центральных коммуникаций. На пресс-конференции аким региона проинформировал представителей СМИ о ходе реализации поручения Главы государства, отметив, что международная выставка ЭКСПО-2017 придал мощный импульс диверсификации экономики, модернизации производственных мощностей, привлечения в Мангистаускую область новых технологий и инвестиций.





• В период проведения ЭКСПО были проведены встречи с транснациональными компаниями из Турции и Китая, а также 40 делегациями из более 20 стран. Акиматом Мангистауской области были подписаны 7 меморандумов на привлечение инвестиции более 1, 5 млрд. долл. США, - сообщил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов. В рамках подписанного меморандума, уже реализуется проект по строительству завода по сжижению природного газа с малазийской компанией Reach Energy.





• Инвестиции в основной капитал (было 82,2% темп роста январь-август 2016г. к январь-август 2017г. 110,8%)





• Количество действующих субъектов малого и среднего бизнес – вырос на 2000 по сравнению с прошлым годом









В рамках внедрения новых технологий, технологий «зеленой экономики», элементов энергосбережения, продемонстрированных на ЭКСПО и реализуемых по Мангистауской области, имеется такие проекты как:





 внедрение газотурбинной электростанции на 45МВт на месторождении «Каламкас», которое позволило сэкономить затраты на электроэнергию на 8,3 млрд. тенге,

 Проект модернизации Казахского газоперерабатывающего завода АО «РД «КазМунайГаз», в результате которого снизится риск возникновении аварий,

 Проект строительства газотурбинных электростанций с мощностью 50 МВт с попутного газа месторождения – АО «ОзенМунайГаз», который снизит затраты на электроэнергию на 50%,

 «Утилизация отходов» нефтесодержащих отходов на месторождении АО «ОзенМунайГаз» для производства строительных материалов.









Тематика ЭКСПО 2017 – «Энергия будущего» позволила по-новому взглянуть на проблему экологии, которое является актуальным вопросом нашего региона, - отметил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.





Мангистау – музей под открытым небом. Привлекателен для туристов, как источник сакральных мест и природных памятников.









На сегодняшний день ведутся работы по исследованию территории и подготовка к выдвижению в ЮНЕСКО выбранных мест для присвоения статуса глобального геопарка ЮНЕСКО. А также были проведены инфотуры для иностранных и отечественных туроператоров и представителей СМИ, инвестиционный форум в Актау; по инициативе команды Nomad Explorer под руководством М.Сейсембаева состоялась авто экспедиция «Тайны Устюрта» и т.д. В области ведется работа по благоустройству прибрежной зоны, отведенной для строительства зон отдыха.





В частности, Ералы Тугжанов отметил посещаемость жителей региона. Несмотря на дальность региона от Астаны за период проведения ЭКСПО-2017 от области посетили 80 040 человек (по плану – 65 тыс.чел.) В составе посетителей были 14 120 детей, школьники, студенты колледжей и ВУЗов.









По окончанию посещения ЭКСПО, школьники и студенты инициировали более 20 проектов в сфере альтернативных источников энергии и инновационных технологии, что доказывает изменения сознания этих детей. К примеру, проект энергосбережения в 5 детских садах и 2 школ привел к 40% уменьшение затрат на электроэнергию.





Фото: Пресс-служба акима Мангистауской области



