Тома Круза назвали причастным к гибели членов съемочной группы в авиакатастрофе
21 сентября 2017, 16:48
Авиакатастрофа произошла в сентябре 2015 года в Колумбии.
Родственники двух членов съемочной группы, разбившихся в авиакатастрофе во время работы над фильмом «Сделано в Америке», назвали актера Тома Круза причастным к трагедии. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на People.
Семьи погибших обратились в суд. В исковом заявлении они обвинили кинокомпании Imagine Entertainment, Vendian Entertainment и Cross Creek Pictures в нарушении протокола безопасности.
Истцы также упомянули режиссера фильма Дага Лаймана и Круза, исполнившего в нем главную роль, — их обвинили в желании «снять насыщенный действиями, чрезвычайно рискованный проект», что повлекло за собой авиакатастрофу. Отмечается, что актер и режиссер требовали несколько раз переснять сцены с трюками на самолете. При этом Круз и Лайман не указаны ответчиками в иске, однако родственники членов съемочной группы считают, что они проявили халатность.
Авиакатастрофа произошла в сентябре 2015 года в Колумбии. На борту находились три человека, двое из них — каскадер Алан Дэвид Пурвин и пилот Джимми Ли Гарланд — погибли. Самого Круза в момент аварии в самолете не было.
«Сделано в Америке» повествует о Барри Силе, который стал самым юным пилотом «Боинга 747» в США. После потери лицензии гражданского летчика он был вынужден связаться с Медельинским картелем и стать важным звеном наркотрафика в Америке в 1980 годах. Российская премьера ленты запланирована на 12 октября.
Фото: Dennis Van Tine / Globallookpress.com
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